Под Скадовском мать в отчаянии утопила тяжелобольного сына. Покончить с собой не смогла

В Херсонской области женщина утопила своего 4-летнего сына в Северо-Крымском канале.

"Тело 4-летнего мальчика было обнаружено в воде у берега Северо-Крымского канала в Скадовском районе. По предварительной версии следствия, преступление совершила 36-летняя мать мальчика из-за его тяжелой болезни", – сообщила на своей Facebook-странице полиция Херсонской области.

Об исчезновении мальчика сообщил в полицию его 41-летний отец, который не живет вместе с семьей, но каждый день видел мальчика, гуляющего с матерью во дворе. По словам отца, он заподозрил неладное, когда мать с сыном не появлялись два дня подряд и не отвечали на звонки.

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Во время осмотра домовладения, полицейские обнаружили мать в хозяйственном помещении. По свидетельствам полицейских, она находилась "в крайне подавленном состоянии". Она рассказала, что от рождения ее сын страдал тяжелым недугом, и с недавних пор его состояние ухудшилось.

Скриншот: Facebook / "Поліція Херсонської області"

"Разуверившись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала", – написали правоохранители.

Женщина объяснила полиции, что хотела покончить жизнь самоубийством и прыгнула в воду вместе с сыном: "Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала". Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега.

Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза ее состояния.

Открытое уголовное производство по части 2 пункта 2 статьи 115 "Умышленное убийство" УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.