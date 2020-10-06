Всегда вовремя с KAN

Время - самый дорогой ресурс, который невозможно восстановить. Компания KAN за 20 лет работы все свои объекты сдает вовремя и ни разу не перенесла заявленные сроки ни на один день.

Более того - последние несколько лет свои живые кварталы компания KAN вообще сдает досрочно. Начали эту хорошую традицию с живого квартала Файна Таун, продлили на ЖК Respublika и ЖК Тетрис Холл 2.

Таким образом, KAN разрушает негативный тренд отечественного рынка жилых новостроек, по которому срок сдачи комплексов затягивается минимум на полгода позже заявленных сроков. Время - это больше чем деньги, но и они тоже. Отсрочка сроков сдачи квартиры ложится на плечи инвесторов жилья, особенно когда последние, например, снимают жилье, ожидая свой новенький дом.

KAN вовремя выполняет весь спектр взятых на себя обязательств - по качеству работ, благоустройству, созданию социальной и другой инфраструктуры. Поэтому жители комплексов вместо томительного ожидания могут в обещанный (прописанный) на старте проекта срок получить ключи от квартиры, быстро сделать ремонт и заселиться, жить полноценной жизнью сегодня, не откладывая его на завтра. Не надо ждать пока вырастут деревья или построят детский сад - все это уже есть с первых очередей строительства.

Достичь такой слаженной работы по срокам помогли три главные особенности компании KAN:

1. Профессиональная команда

Компания KAN сконцентрировала в одном месте лучших специалистов своего дела, которые имеют опыт работы и стремятся создать Киев своей мечты уже сейчас. Синергия профессионалов самого высокого уровня ежедневно демонстрирует примеры успешной командной работы на каждом из проектов.

2. Интеграция сроков во все бизнес-процессы

Рецепт успеха: ни одной мелочи, отсрочки и компромиссов на любом этапе реализации проекта. Сдача в соответствии со сроками глубоко интегрирована в бизнес-модель компании. Благодаря такой точности в сроках инвестиции в проекты KAN оцениваются как более надежные и эффективные даже при банковских депозитах. Ведь благодаря репутации застройщика, который вовремя выполняет обязательства, стремительно повышается стоимость жилья. Например, по данным ЛУН, в ЖК Файна Таун за год минимальная цена выросла на 33% в гривне (с 27,2 тыс. За кв.м до 36,3 тыс.) И на 16,7% в долларе (с $ 1096 до $ 1280). В Respublika в долларах 17% (минимальная цена выросла за год с $ 991 до $ 1160), в гривне на 31% (с 25 тыс до 32,8 тыс грн).

3. Инновационность

Компания KAN еще несколько лет назад создала внутреннюю KAN Big Data, которая перенесла рабочие процессы на качественно более высокий уровень и значительно ускорила некоторые из них.

Также в своей работе KAN использует современные инструменты BIM-проектирования (Building Information Modeling) и 3D-моделирования. В процессе BIM-проектирования формируется модель, которую впоследствии используют все участники процесса строительства, что позволяет оптимизировать рабочие процессы и сократить сроки реализации проекта.

Успех компании KAN - во всех смыслах - дарить людям возможность жить в комфортной и качественной среде уже сегодня, не откладывая планы на будущее.