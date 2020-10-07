В России пытались завербовать украинца: задержали и шантажировали

Спецслужбы России пытались завербовать жителя одного из пограничных районов Черниговской области. Однако украинец, вернувшись на Родину, доложил о произошедшем в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом 7 октября сообщила украинская контрразведка.

"Задержали российские правоохранители за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ. Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество. По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ", - отметили в ведомстве.

Российские спецслужбы также интересовала информация в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов и людей, которые часто ездят в Россию на заработки.

"Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ. По возвращении домой мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задачах", - добавили в СБУ.

Ведомство сообщило, что в последние годы на Черниговщине контрразведчики СБУ разоблачили ряд попыток со стороны иностранных спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности. Под усиленным вниманием иностранных спецслужб.

В СБУ напомнили, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей, и добровольно сообщили органы государственной власти о фактах привлечения к конфиденциальной сотрудничества в ущерб государственной безопасности Украины.

Ранее, 6 октября, СБУ обнаружила в Днепропетровской области интернет-сеть "троллей", которые распространяли через соцсети материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призывали к сепаратизму.