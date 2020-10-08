На Житомирщине нашли мертвыми трех контрактников. Признаков насильственной смерти не нашли

В селе Новоивницкое Житомирской области на съемной квартире нашли мертвыми трех военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.

Умершие – военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний парень из Черновцов.

По данным издания Житомир.info, предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Напомним, в Черкассах никто не встретил новоприбывших военных, которые приехали ночью, и те вынуждены были ночевать прямо на улице – под навесом автовокзала. Вместе с солдатами ночевали под навесом автовокзала офицеры и сержанты, которые их сопровождали.