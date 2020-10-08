"Правый сектор" принес Пальчевскому погоны офицера ФСБ

Под стенами клиники Eurolab, собственником которой является претендент на кресло столичного градоначальника, активисты оставили символические погоны офицера ФСБ России.

"Пальчевский стал широко известен благодаря постоянным выступлениям на телеканалах кума Путина, олигарха, депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он открыто распространяет кремлевскую пропаганду про "гражданскую войну в Украине" и "братские народы России и Украины", – пишет сайт ПС.

Во время акции также вспомнили о российском прошлом Андрея Пальчевского. "В частности, что он закончил Военный институт иностранных языков в Москве, баллотировался в Госдуму РФ, получил украинский паспорт непрозрачным путем и не отказался от российского гражданства", – утверждает "Правый сектор".

Также в ПС заявляют, что клиника Eurolab создана на деньги неизвестного происхождения, а сервер системы управления медучреждением находится в Москве и не исключено, что контролируется ФСБ.