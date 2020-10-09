Сергей Гусовский: «Управленческую чехарду в столице пора прекращать»

Бывшего лидера киевской «Самопомочи», депутата Киевсовета Сергея Гусовского партия «За майбутнє» официально выдвинула в мэры Киева. Этот поход к мэрскому креслу у Гусовского не первый, но на сей раз он твёрдо намерен победить — без спекуляций и пустых обещаний «заасфальтировать все ямки». Главное в решении всех насущных проблем столицы, по убеждению кандидата, — комплексная, а не точечная работа.

Больше чем город

Вы не впервые баллотируетесь в мэры Киева, как оцениваете свои шансы на этот раз?

— Я иду в мэры с видением, каким город может стать в будущем, и хочу воплотить ряд важных идей, которые позволят Киеву действительно быть удобным для жизни и комфортным. Хочу восстановить его былую славу, чтобы он вновь стал лидером и примером для других городов Украины.

Ведь всё, что происходило в Киеве последние 30 лет, связано с киевской властью, которую характеризовало отсутствие любви и уважения к городу. Киев — больше чем город, больше чем столица. Это духовный центр, место силы мирового масштаба. Киев многие называют центром православного христианства, вторым Иерусалимом. Мне кажется, этого понимания ни у кого из руководителей города так и не возникло.

Киев в XX веке пережил много волн, которые должны были его разрушить: большевики, Вторая мировая, Чернобыль. Было много страшных коллизий, но город всякий раз восстанавливался и продолжал жить. Многим кажется, что последние 30 лет были вполне благополучными. Но ведь это не так! Зелени меньше, воздух хуже, на работу ехать дольше, школы и детсады переполнены. Плюс ко всему идут постоянные гадания о том, построят ли метро на Троещину и куда выведут Подольско-Воскресенский мост.

Зато восстановили велотрек, реконструировали парк «Наталка», построили стеклянный мост... Да, это всё хорошие точечные инициативы, от которых польза лишь тем, кто живёт рядом или пользуется этими объектами, как в случае с велотреком. Но в целом в городе царит хаотическое развитие.

Например, ныне действующий Генеральный план писали в 80–90-х годах и утвердили в 2002-м. Он предусматривал развитие города до 2020. Вот 2020-й подходит к концу. Нового Генплана нет, нынешний уже совсем устарел и ему на смену генплану приходят точечные градостроительные документы (они называются "детальными планами территорий"), которые фактически позволяют строить квадратные километры жилья, не обеспечивая их ни социальной, ни транспортной инфраструктурой.

Другой документ -- Стратегия развития Киева до 2025 года и вовсе неадекватный. Например, там словосочетание "Левый берег" упоминается всего два раза. И нет ни слова о драматическом дисбалансе между объёмом жилья и количеством рабочих мест, который вынуждает тысячи киевлян утром ехать на Правый берег, а вечером -- назад, на Левый. Если вместо того, чтобы разобраться с этой проблемой, её и дальше усугублять, то никаких мостов не настроишься!

Я хочу это изменить. Что касается шансов на победу, то всё должно идти шаг за шагом. Сейчас стоит задача выхода во второй тур, и наша командная работа партии «За майбутнє» на это нацелена. Это новая политическая сила, сейчас она фактически зарождается и строится, возникает в рамках центристской идеологии, ставя во главу угла экономический прагматизм.

Кто ваш потенциальный избиратель?

— Киев — разумный город. Но всё равно требуются время и усилия, чтобы разъяснить горожанам то, о чём мы сейчас с вами говорим. Очень надеюсь, что до людей получится достучаться, говоря о фундаментальных проблемах. И не спекулировать на том, что мы лучше других все ямки заасфальтируем.

Расскажите о результатах своей работы в качестве депутата Киевсовета. Были ли проекты, которые вам помешали воплотить в жизнь по тем или иным причинам?

— Это очень важный и болезненный вопрос — то, чего недостаёт многим руководителям и государству в первую очередь, когда стремятся рассказывать только о победах и не говорят о том, что не удалось или пока не удалось сделать.

Приведу два непростых примера. Один из важных городских проектов — Почтовая площадь, где археологи открыли улицу, которой тысяча лет и которую хотели уничтожить ради строительства очередного подземного торгового центра. Это не просто улица, в этом районе крестили Киевскую Русь, это сакральные места. Мы остановили эту варварскую стройку. Будучи в оппозиции, нам это удалось. Пример частично успешный и частично неуспешный, потому что музей там пока ещё не возник, но я верю, что у него есть хорошие перспективы.

Другой проект — борьба за восстановление районных советов и райисполкомов. Это фундаментально важная история для города. В 2010 году, при Януковиче, райрады отменили и дали Президенту возможность самому назначать главу горадминистрации. В итоге, у Киевсовета толком даже исполнительного органа нет. Потому что этот орган называется "исполнительный орган Киевского городского совета — Киевская городская государственная администрация". Так он исполком или всё же госадминистрация? Он кому служит и кому подчиняется? Помимо этого, всех глав госрайадминистраций тоже назначает Президент. О каком тут самоуправлении может идти речь? В прошлом году два раза были долгие перерывы (по 2,5-3 месяца) в работе Киевсовета. Всё из-за всяких политических волнений, выборов, перевыборов и т.д., в течение этого времени Киевсоветом не было принято ни одного решения! Когда существуют и горсовет и райсоветы, и при этом по какой угодно причине горсовет не работает, райсоветы способны выполнять свои функции и решать всю массу локальных проблем - от асфальтирования ямок до ремонта детских садов.

У нас шла очень долгая борьба за восстановление райсоветов, потому что Киевсовету было под силу принять решение о возобновлении их работы. Но это решение было заблокировано. К сожалению, не хватило голосов, чтобы добиться результата. Всё ограничилось бесконечные дискуссии и в итоге ни к чему не привело.

Законопроект «О городе Киеве — столице Украины», который предполагает разделение полномочий мэра и главы КГГА, ждёт второго чтения. Кому выгоден этот закон и какие риски для местной власти он в себе несёт?

— Закон про столицу очень нужен. Потому что на данный момент эта управленческая чехарда лежит на поверхности: президент назначает главу городской администрации, а должно быть совершенно иначе. Город избрал городского голову, и он становится главой исполнительной власти, он и выполняет решения, которые под его руководством принимает Киевсовет.

Кроме того, нужен префект, -- тот, кто со стороны государства мониторит происходящее, ведь Киев не просто город, а столица. Если принимаются какие-то решения, которые несут в себе угрозу функционированию государственных институций, то, конечно, с этим надо разбираться. У префекта должен быть чётко прописанный функционал. Он не управляет городом, это фактически небольшой юридический офис, который просматривает сквозь призму государственной безопасности решения горсовета. А дальше всё: горсовет принял решение — горисполком пошёл выполнять, райсовет принял решение — райисполком пошёл исполнять. Так это работает во всём мире.

Верховный Суд на Троещине

В прошлом году вы с коллегами из КГГА писали письмо президенту с просьбой уволить Кличко. В письме было сказано, что результатом деятельности команды мэра стали «хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ». Как вы планируете решать эти проблемы?

— В каждой отрасли городской жизни или городского хозяйства есть перечень своих приоритетов. Транспорт, ЖКХ, культура, медицина, образование — всё по-своему важно, везде есть свой перечень проблем. И они во многом привязаны к тому или иному месту. К примеру, жителей Оболони больше волнует асфальтовый завод, который работает несмотря на массу запретов, чем Бортническая станция аэрации. Но тех, кто живёт на Осокорках, волнует именно эта станция.

Вопрос об асфальтовом заводе прост, его нужно закрывать, такое производство должно быть вынесено за пределы города — и точка. На мусоросжигательном заводе "Энергия" надо быстро поставить современные фильтры. В Вене в самом центре города стоит мусоросжигательный завод, но работает он по правилам. Закрыть завод — самое простое, но не самое эффективное решение. Нужен другой подход: поставить современные фильтры, не разрушающие экосистему города.

Если говорить о транспорте, тут также есть ряд проблем. Представьте город, в котором в радиусе 15 минут есть всё необходимое для обычной жизни: в рамках 15 минут вы попадаете на работу, отводите ребёнка в садик, тут же магазин, спортзал и т.д. Тогда решается вопрос с трафиком, пробками, уменьшением выхлопных газов, которые образовываются из-за вечных пробок. Параллельно с этим качественно работающий общественный транспорт позволяет приехать в выходные в центр города погулять. В итоге, можно вообще обойтись без автомобиля, либо брать его в аренду на короткий срок. Не нужно думать о гараже, парковке и т.д. Мегаполисы движутся именно к таким решениям. Но если вам каждый день приходится вставать ни свет ни заря, потому что по утрам вы попадаете в пробку на полтора часа, — это не про качество жизни.

И о стратегии: ряд органов власти можно перенести на левый берег. Условно, если на Троещину перенести Верховный Суд, возникнут рабочие места, и намного быстрее профинансируют строительство туда метро, уверяю вас. Ведь понятно, почему в радиусе 15 минут от вас должны находиться гастроном и аптека, но почему Верховный Суд должен находиться в центре Киева? Туда же не ходят за хлебом, туда ездят разбираться со сложными делами, и людям неважно, находится суд в центре или в стороне от него.

В чём заключается ваш план борьбы с хаотичной застройкой?

— Много чего нужно сделать, начиная опять-таки с Генплана, включения по полной правоохранительных органов, чтобы не строили, чего не подобает. На многие вещи в этом вопросе закрывали глаза. Мэру города вполне под силу решать вопросы остановки строительства какой-то дряни, которое идёт вопреки всем нормам. Но не менее важно работать с тем, что принимает Верховная Рада. Недавно депутаты приняли решение отменить паевой взнос при строительстве любого объекта. В итоге бюджеты всех городов Украины лишились части доходов. Ведь застройщик раньше должен был заплатить процент от сметы городу для развития инфраструктуры, а теперь он этот процент не платит... При том инфраструктуру развивать нужно, а денег стало меньше.

Должен ли на это влиять мэр столицы? Конечно, должен. И Ассоциация городов должна на это влиять. Почему не влияют? Ну, давайте догадываться... Поэтому важно работать в боевой сцепке. Должен быть мэр, который может прийти к премьер-министру, к лидеру своей фракции, который является частью парламентской коалиции, и тогда это будет история об эффективной работе.

Строительство кольцевой магистрали в Киеве разгрузит город или есть другие способы быстро и эффективно справиться с вечными заторами?

— Безусловно, окружная дорога — это важно. Киев заслуживает не на одну окружную дорогу. Для начала нужно достроить существующую, она же не завершена. Кроме того, конечно, есть потребность и в строительстве большего круга. Туннели — давно обсуждаемая тема, но всё должно быть в комплексе.

Говоря об этом, стоит упомянуть и об агломерации. Киев страдает от того, что этот вопрос не решён, а решаться он должен вместе с Верховной Радой, потому что должен быть соответствующий закон. Каждый день в Киев на работу приезжают более 600 тыс. человек из городов-спутников. В этих городах массово строится жильё, при этом оно зачастую не обеспечивается ни социальной инфраструктурой, ни инженерными сооружениями. В итоге, Киев эксплуатируется без должных компенсаций и согласований со стороны окружающих городов, будь то Бровары, Вышгород, Ирпень, Борисполь или Вишневе. Опыт других городов (например, Парижа) говорит о том, что если будет закон об агломерации, эти вопросы можно будет решить.

Город — это сервис

В чём принципиальное отличие вашей стратегии от стратегии действующей городской власти?

— Город должен развиваться в рамках разумной стратегии — Генеральный план должен ей соответствовать. Тогда, сочетая тактические решения, о которых мы уже говорили — фильтры, развязки и всё прочее, — вы занимаетесь среднесрочным и долгосрочным планированием и можете показать конкретному горожанину, что столица обретёт свою утраченную славу.

Для меня очень важный приоритет — напомнить всем чиновникам, что город — это сервис, город не предприниматель. Киеву не нужны 2000 коммунальных предприятий! Город не должен искажать конкуренцию! Достаточно проводить честные тендеры и предприниматели решат большую часть городских проблем. Предприниматели — это партнёры для города, они создают рабочие места, платят налоги. Город же должен заниматься качественным планированием и обеспечением качества жизни людей.

Кого вы считаете своим главным конкурентом на пост мэра?

— Виталий Кличко. Это символ Украины, чемпион, безусловно, успешный человек в рамках спортивной карьеры, и это неотъемлемая составляющая его образа. Но те рейтинги, которые сейчас нам навязывают, думаю, по большей части и раздуты, и отображают обречённость определённой части киевлян, которые считают, что всё равно ничего изменить нельзя, что от них ничего не зависит, что в дальнейшем всё будет ещё хуже. Уверяю, альтернатива есть!