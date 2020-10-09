Ролики Пальчевского простые, но ориентированы на реальные изменения в стране, - эксперт

Об этом Алексей Кущ пишет на своей странице в Facebook.

«Последние ролики Андрея Пальчевского — о необходимости проиндексировать пенсию и поднять качество и доступность медицины. Многих смутило, что ролики сняты на мобильный телефон, без участия массовки и актеров. Да, Пальчевский достаточно состоятельный человек. Но при этом он не стал идти по пути «продуктовых наборов» и дорогой рекламы. По той причине, что бессмысленно идти в политику и быть эпигоном чужих ошибок, наступая на одни и те же грабли. Ведь наступает эра человекоцентричной политики», - уверен он.

Также Кущ подчеркнул, что экономическая программа партии Пальчевского лишена популистских лозунгов, а направлена на реальные изменения.

«Разрабатывая экономический блок партии «Перемога Пальчевского» я сознательно уходил от популистских обещаний по уровню тарифов или зарплат. Прежде всего, в экономическом блоке отражалась фискальная революция, системная перезагрузка всей экономической модели. При чем, как на уровне страны, так и на уровне отдельно взятого мегаполиса. Что и должно привести, в конечном итоге, к более высоким стандартам качества жизни», - завершил экономист.

Ранее Алексей Кущ рассказал, как снизить стоимость газа для населения.