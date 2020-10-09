Статистика коронавируса в Киеве на 9 октября: впервые более 500 новых заболевших

Ситуация с распространением вируса тревожная, сообщил городской голова Виталий Кличко. В столице впервые такое количество новых больных за одни стуки – 567.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463.

За 8 октября заболели:

330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

202 мужчин от 19 до 83 лет;

11 девочек от 6 до 17 лет и 24 мальчика от одного года до 17.

В это число входят и 29 медиков.

Госпитализировали 78 человек, остальные заболевшие находятся на самоизоляции. Выздоровели за минувшие сутки 295 человек. Всего коронавирус преодолели 9 411 киевлян.

Больше всего новых случаев заболевания в Деснянском районе – 117, Оболонском – 83 и Днепровском – 71.

Напомним, в Украине из-за большого количества заболевших коронавирусом может появиться новый вид ограничений - карантин выходного дня.

За 8 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 804 человека (днем ранее – 5 397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.