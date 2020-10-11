Школы уйдут на карантин на 2 недели, вузы – на месяц, – Шкарлет

Кабмин будет просить комиссии ТЭБ и ЧС ввести карантин в учебных заведениях. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Школы по всей стране, независимо от карантинной зоны, должны будут уйти на карантин с 15 по 30 октября.

Колледжи и университеты предлагается отправить на дистанционное обучение на целый месяц, с 15 октября по 15 ноября. При этом все иногородние студенты должны будут покинуть общежития, а стоимость проживания за месяц и.о. министра считает необходимым возместить.

Заведения дошкольного образования продолжат работу в обычном режиме, с учетом всех рекомендаций МОЗ и главного санврача.

Эти предложения будут поданы на заседаниях Комиссий ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании Правительства уже 13 октября.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали о 10 нововведениях в борьбе с коронавирусом в Украине, которые подразумевают карантин и открытие новых госпиталей.