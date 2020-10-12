В 2020 году Украина переходит на зимнее время в ночь на 25 октября

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на своем официальном сайте дало разъяснение в какой день Украина переходит на зимнее время в 2020 году.

Произойдет это в ночь с 24 на 25 октября. В 04:00 по киевскому времени необходимо будет перевести стрелки на один час назад.

В Украине переход на зимнее время регулируется постановлением Кабмина №509 от 13 мая 1996 года. Согласно документу часы ежегодно переводятся на один час вперед в 03:00 ночи последнего воскресенья марта и на один час назад в 04:00 ночи последнего воскресенья октября.

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В сентябре 2011 года постановлением ВРУ переход на зимнее время был отменили, однако уже в октябре, после ряда протестов общественности, это решение аннулировали.

Автором идеи перехода на зимнее время считается американец Бенджамин Франклин. В 1784 году он предложил увеличить световой день для сокращения расходов на освещение.

Напомним, недавно Стефанчук заявлял, что в Украине могут отказаться от перевода часов.