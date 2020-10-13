Вирусы прочь. Бренд beko представил бытовую технику с функцией дезинфекции

По заявлению бренда линейка HygieneShield может уничтожать 99% бактерий и вирусов, включая Covid-19

Пандемия коронавируса и сопутствующий ей жесткий карантин радикально изменили отношение людей к гигиене и безопасности пищевых продуктов. Об этом заявил Хакан Булгурлу, генеральный директор компании Arçelik, на международной онлайн пресс-конференции 8 октября. Компания, в портфолио которой – ведущие европейские бренды бытовой техники, в том числе и beko, провела масштабное исследование потребительских настроений в 31 стране. Оказалось, что гигиена вышла на первый план у большинства опрошенных. 75% респондентов чаще убирают дома, 64% чаще стирают, а 68% уделяют больше внимание чистоте упаковки продуктов, которые они покупают. В ответ на этот глобальный запрос бренд beko представил линейку бытовой техники HygieneShield со встроенной функцией дезинфекции – эффективной и безопасной, благодаря технологиям, борющимся как с бактериями, так и с вирусами.

Новая норма

Вынужденное заключение дома на карантине – явление более серьезное, чем кажется. В этом уверен Кристофер Сандерсон, сооснователь и генеральный директор компании Future Laboratory, исследующей тенденции будущего. Пандемия коронавируса также оказалась в фокусе компании, которая провела исследование о том, как изменился образ жизни за последнее время. По словам Кристофера Сандерсона, до пандемии общество было сосредоточено на активностях и жизни вне дома, связывая социализацию и успехи именно во внешней деятельности и коммуникации. Ныне произошел значительный культурный, технологический и общественный сдвиг:

- Теперь дом для нас - все, он значит гораздо больше, чем в предыдущие десятилетия. На карантине вся активность людей сосредоточилась в стенах дома и проводилась онлайн – от рабочих совещаний до медитаций, тренировок и вечеринок. И в соцсетях люди стали постоянно делиться об успехах в домашнем стиле жизни, - рассказал на пресс-конференции Кристофер Сандерсон. По мнению эксперта, эта новая норма сказывается на восприятии домашнего пространства, которое приобретает новые функции, в частности, офиса и школы. Позитивную сторону пандемии Сандерсон видит в том, что люди смогли замедлиться и пересмотреть свои жизненные ценности.

Как отмечает Хакан Булгурлу, пандемия коронавируса значительно повлияла на рынок бытовых товаров, спрос на которые упал на 50% вначале карантина. Однако к средине года компания смогла восстановить продажи. Поскольку люди проводили время дома, они обратили больше внимания на качество их домашней жизни, и отложенные на путешествия средства стали тратить на новую бытовую технику.

Технологии, вдохновленные природой

Бренд beko смог разработать линейку HygieneShield в рекордно короткий срок, за три месяца. Чтобы обеспечить эффективную дезинфекцию, специалисты компании обратились к признанным способам очищения – с помощью ультрафиолетового света и горячего пара. Их можно увидеть, прежде всего в природе, в виде солнечного ультрафиолета и гейзеров, которые извергают горячий пар.

Применение ультрафиолета для дезинфекции признано с 1906 г. и широко распространено: на нем, к примеру, работают кварцевые лампы в больницах, на производстве и в других отраслях. Эффективность UVC-лучей признает и американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Как отмечают специалисты управления, ультрафиолет может деактивировать вирус SARS-CoV-2, возбудитель коронавирусного заболевания, если лучи направлены непосредственно на объект, и эффективно обеззараживает воздух. Как отмечает врач Сара Джарвис, медики признают эффективность ультрафиолетового излучения в борьбе с вирусами. Его стали использовать для дезинфекции в Китае с апреля этого года.

Инновации для широкой аудитории

Новшество линейки HygieneShield состоит не только в применяемых для дезинфекции технологиях, но и в том, что они станут доступными для большого количества людей во многих странах мира и выйдут за пределы узкоспециализированной аппаратуры. Линейка состоит из семи продуктов, один из них – дезинфекционная камера – новый для рынка бытовой техники.

Дезинфекционная камера. Хотя среди специалистов нет единства по поводу того, как долго может жить вирус SARS-CoV-2 на различных поверхностях, все же Сара Джарвис рекомендует дезинфицировать те предметы, которыми вы пользуетесь, выходя из дома. Такие предметы, как телефон, часы или кожаный кошелек, очищать подручными средствами довольно трудно. Для этого и предназначена дезинфицирующая камера, где предметы помещаются под лучи ультрафиолета. И за цикл длительностью 20 или 40 минут они эффективно и безопасно дезинфицируются.

Комби-холодильник с полкой для дезинфекции. С начала карантина многие мыли или оставляли на несколько часов на открытом воздухе продукты, купленные в супермаркете. В холодильнике beko это можно сделать за 40 минут, поместив их на специальную полку, экранированную от других отделов. Здесь можно дезинфицировать как овощи и фрукты, так и продукты в оригинальной герметичной упаковке.

Cушильная машина с технологией дезинфекции ультрафиолетом. Согласно исследованию beko 64% опрошенных стали чаще стирать вещи, однако ежедневная стирка при высокой температуре повышает употребление электроэнергии и быстрее повреждает ткани. Для таких случаев в сушильной машине предусмотрена программа UV Hygienic Refresh, которая дезинфицирует и освежает до шести сухих предметов одежды. А по программе UV Hygienic Drying можно высушить и обеззаразить до 5 кг постиранного белья.

Стиральная машина и стирально-сушильная машина с технологией HygieneShield. В этих продуктах установлены система нагревания, дополнительный тепловой мост и интеллектуальный алгоритм, которые наполняют барабан горячим воздухом. Это позволяет поддерживать в барабане температуру 60°C, чтобы дезинфицировать одежду без воды. При длительности обработки в 58 минут из двух килограмм одежды удаляются 99% вирусов и бактерий, при этом экономно – без воды и химикатов.

Встроенная печь с насыщенным паром и жаром. В этом кухонном агрегате можно не только готовить еду, но очищать продукты и посуду благодаря двум программам дезинфекции – при 70°C и 120°C. За 15 минут при температуре 70°C очищает поверхности упакованных продуктов и поверхности запеченных продуктов, не нарушая их вкусовые качества. За 20 минут при температуре 120°C можно эффективно дезинфицировать металлическую и стеклянную посуду.

Посудомоечная машина с технологией HygieneShield. В этом предмете техники используется водяной пар, который создает повышенная температура, и дополнительное ополаскивание горячей водой. За это отвечает функция HygieneIntense, «Интенсивная гигиена», работающая при температурах 60°C и 70°C. Особенность посудомоечной машины Beko в том, что функцию дезинфекции можно использовать со всеми остальными программами аппарата.

Бренд beko планирует завершить тестирование новой линейки в ноябре. Для этого компания работает с независимыми организациями, которые проверяют заявленные функции техники. Это, в частности, Университет прикладных наук Рейн-Ваал и ирландская лаборатория Airmid HealthGroup. Как говорит Хакан Булгурлу, продажи линейки HygieneShield стартуют в первом квартале 2021 г., а ее цена будет лишь на 5-10% выше обычной.