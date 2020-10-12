Черное море около Одессы стало красным

В Одессе из-за большого количество одноклеточных водорослей произошло покраснение воды в Черном море.

Об этом сообщил морской биолог Владислав Балинский в Facebook.

"Знакомьтесь, это красный прилив в Одессе. Явление вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят... Токсины в морской воде, возможны аллергии при купании и отравления при потреблении морепродуктов", – написал биолог.

По словам Балинского, в море распространены преимущественно водоросли Lingylodinium polyedra. Причинами этого биолог называет загрязнение воды и продолжительных теплых температурах.

В августе вода моря в районе Анапы Краснодарского края РФ превратилась в зеленую кашу. По словам ученых, хлопья, плавающие в море, и зеленый цвет воды объясняются присутствием характерных для этих мест водорослей ульва и кладофора. Однако обычно они присутствуют в воде в меньшем количестве.