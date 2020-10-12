"Укрпочта" вошла в топ-30 лучших почтовых компаний

Национальный украинский почтовый оператор "Укрпочта" занял 30 место в рейтинге почтовых компаний мира, поднявшись на 7 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Об этом говорится в рейтинге от Universal Postal Union.

Список возглавляет Швейцария, за ней следуют Австрия, Германия, Нидерланды и Япония. Украина обошла такие высокоразвитые страны, как Норвегия, Катар и Казахстан.

"..Мы только начинаем перестройку инфраструктуры, однако даже текущие результаты дают нам возможность приблизиться к группе лидеров. ..Нам не хватило чуть-чуть, чтобы войти в список Global Postal Champions (нужно 60 баллов, а у нас 58.64). Но я уверен, что после постройки новых сортировочных центров и принятия закона 2788-д о банке мы займем свое место среди лидеров", – написал в Facebook глава Укрпочты Игорь Смелянский.

В отчете отмечается, что на почтовый сектор значительное влияние оказал COVID-19, однако международная почтовая служба ​​достаточно быстро восстановилась после значительных сбоев в марте и апреле 2020 года.

В рейтинге каждая из 170 стран мира оценивалась по четырем аспектам почтового развития: надежность доставки (Reliability), доступность доставки (Reach), портфель продуктов – количество и доступность почтовых отделений (Relevance) и инновационность – развитие финансовых и банковских услуг (Resilience). За показатели эффективности выставлялись баллы от 0 до 100.

Напомним, национальный оператор почтовой связи Укрпочта планирует продать свой главный офис в Киеве по улице Крещатик, 22.