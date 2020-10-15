Услуги ремонта стиральных машин в Киеве

Уже невозможно представить жизнь современного человека без бытовой техники, которая экономит время и значительно облегчает жизнь. Для каждой домохозяйки стиральная машина — это незаменимый помощник. Однако какой бы качественной и дорогой не была техника, рано или поздно она может выйти из строя. Как правило, это происходит в самый неожиданный момент и доставляет массу неудобств. Причинами поломки может быть множество факторов. Например, использование большого количества порошка, некачественный стиральный порошок, неправильная загрузка белья, жесткая вода и т.д. Причиной того, что ваша стиральная машина выйдет из строя, могут послужить такие признаки:

шум и другие непривычные звуки во время работы машинки;

чрезмерная вибрация во время отжима;

проблема со сливом и набором воды;

отсутствие подогрева воды;

требуются усилия для того, чтобы закрыть дверцу стиральной машины или какая-то кнопка на панели управления не срабатывает.

Все это является причиной обращения к мастеру по ремонту, даже если изначально может показаться, что поломка незначительна, и можно справиться своими силами. Конечно, в интернете сейчас много информации на сайтах, где детально рассказывается о том, как отремонтировать стиральную машину самостоятельно. Однако производители стиральных машин категорически не рекомендуют производить ремонт стиральных машин самостоятельно, ведь это может не только усугубить ситуацию, но и окончательно вывести технику из строя. Таким образом, рано или поздно вам придется обратиться к специалисту. Важно понимать, что ремонтные работы после вашего вмешательства обойдутся вам весьма недешево. Лучше довериться профессиональным специалистам, у которых есть специальное оборудование и необходимые технические знания в данной области.

Как же выбрать специалиста

Чтобы восстановить работоспособность бытовой стиральной машины, необходимы определенные действия с широкой спецификацией. Они направлены, прежде всего, на исключение технических неисправностей, которые возникли во время регулярной эксплуатации. Таким образом, для того, чтобы восстановить функциональные возможности бытовой техники, мастер отталкивается от сложности задачи. В первую очередь специалист проводит осмотр техники. В зависимости от поломки возможны такие варианты ремонта:

Небольшой ремонт стиральной машины, не требующий разборки техники. К данным ремонтным работам можно отнести замену шланга для подачи воды, ручки люка стиральной машины, селекторов выбора программ, сетевого шнура и т.д.

Небольшой ремонт, предполагающий частичную разборку. Это вскрытие заблокированного загрузочного люка, замена приводного ремня, клапана, датчика уровня воды и сетевого фильтра.

Ремонт средней сложности предполагает разборку стиральной машины частично, во время которой заменяется помпа, нагревательный элемент, устраняются засоры в труднодоступных местах агрегата. Также мастер может заменить электронный блок управления, манжет люка стиральной машины и т.д. Помимо ремонтных мероприятий, мастер может извлечь из стиральной машины посторонние предметы, которые попали туда в процессе эксплуатации.

Капитальный ремонт стиральной машины. Это самый сложный и кропотливый вид ремонта, который требует полной разборки техники. Зачастую мероприятие может длиться около 6 часов, во время которого требуется не только хорошая физическая сила специалиста, но и профессиональные технические навыки. Замена подшипника барабана, элементов корпуса, амортизаторов со снятием бака, опор, а также извлечение посторонних предметов с полной разборкой стиральной машины – все это капитальный ремонт, который должен выполняться профессиональным специалистом.

При выборе мастера можно обратить внимание на такие показатели, которые говорят о его профессионализме:

При обращении в сервисную компанию вас должны детально расспросить о модели и марке стиральной машины, о том, с какими неисправностями вы столкнулись.

Мастер четко обозначит дату и время приезда, согласовав с вами.

Предварительно обозначат предполагаемую причину поломки, а также, какие требуется ремонтные работы, озвучат примерную цену.

После выполнения ремонта мастер должен предоставить акт выполненных работ, а также квитанцию об оплате с печатью и всеми необходимыми реквизитами сервисной компании.

Важно, чтобы сервисная компания предоставляла гарантию на выполненные работы и детали в случае замены.

Вы можете обратиться к мастеру по совету знакомых или в сервисный центр, почитав предварительно отзывы об их работе и ознакомившись с условиями предоставления услуг. Помните, что своевременный ремонт стиральной машины профессиональными специалистами сможет значительно продлить срок эксплуатации агрегата без необходимости приобретения новой техники.