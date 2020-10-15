Осенние премьеры телеканала "Апостроф TV"

Телеканал "Апостроф TV" в новом сезоне выпустил на экраны сразу две нестандартные премьеры: шоу "ПереСДАЧА с Катериной Вишневской" и авторскую программу "Расклад Кулинича".

Концепция абсолютно нетипичного для украинского рынка проекта "ПереСДАЧА с Катериной Вишневской" заключается в том, что политики в прямом эфире в буквальном смысле слова сдают серьезные экзамены. По словам генпродюсера Апостроф TV Ирины Король, это разные экзамены — на знание норм Конституции, профильного законодательства, а также — на знание предметов школьной программы! В ходе «ПереСДАЧИ» политик, в частности, получает возможность озвучить свое мнение по трем любым, интересным ему, вопросам. Но при этом, как когда-то на экзамене, он тянет билеты. Их всего 15 — с неудобными вопросами от людей с улицы, экспертов, журналистов редакции. И какие это вопросы — гость никогда наперед не знает, но должен отвечать и убежать от ответа не выйдет.

Также в эфире "Апостроф TV" в начале октября стартовал другой интереснейший проект - "Расклад Кулинича". Это двухчасовой прямой эфир, в ходе которого безжалостно «препарируются» злободневные темы. Программа включает, в том числе, и портретное интервью с интересным гостем. Суть его в том, чтобы не просто рассказать биографию отдельного человека, лидера общественного мнения, а выяснить, как тот или иной эпизод его жизни повлиял на его личностное становление. Или как этот эпизод из прошлого влияет на принимаемые им сегодня решения. Учитывая, что гости передачи будут, конечно же, успешными людьми, журналисты будут исследовать составляющие этого успеха — начиная от рождения и детского садика, до сегодняшнего дня. Будут искать знакомых этого человека, разбираться с его страничками в социальных сетях, вникать, что ему пишут, чего желают. Обязательно будет приниматься во внимание близкий круг героя, кто его друзья, ведь — и это особенно важно для политиков и знаковых деятелей — такие связи очень многое говорят о том, как человек стал тем, кто он есть.