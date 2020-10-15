В Крыму записали кавер и сняли клип на песню Кузьмы Скрябина

Жительница Крыма Юлия Качула совместно с группой "Дети Крыма" записала кавер-версию на песню украинского исполнителя Кузьмы Скрябина "Чуєш біль" и сняла к ней клип в Симферополе.

"Спасибо, брат, за песню. Впервые была опубликована более 30-ти лет назад. Так и не услышанная и не прочувствованная большинством... Теперь с нашей энергетикой и посылом", – написала Качула под видео, которое опубликовала у себя на YouTube-канале.

В описании под роликом крымчанка призвала неравнодушных зрителей помочь ей с написанием субтитров для песни на английском языке: "У меня нет возможности. Я преподаватель вокала из Симферополя. Но я верю в то, что делаю. В это верил и Кузьма. Подключайтесь. Эти идеи стоят того, чтобы их помнили и не позволили уничтожить".

Видео: YouTube / "Юлія Качула"

Ранее крымчанка представила музыкальный клип на песню "Тільки там", снятый в Симферополе, на украинском языке.

Как сообщает "Крым.Реалии", автор проекта "Слушай на украинском!" Юлия Качула – многогранная личность: певица и автор песен, преподавательница вокала, а также журналистка и переводчица.