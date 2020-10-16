"Мы - единомышленники, обеспечивающие развитие Харькова": Игорь Терехов объяснил, почему команду Кернеса поддерживают харьковчане

Нынешняя городская власть в Харькове выполняет запросы харьковчан и намерена продолжать участвовать в развитии не только города, но и области после победы на выборах 25 октября. Об этом заявил первый заместитель харьковского городского главы Игорь Терехов в эфире программы «Насправді» на телеканале Simon.

«25 октября – день выборов в Харьковский городской и областной совет, выборы мэра, а также выборы в местные советы. Я хочу акцентировать внимание всех, что мы не избираем в этот раз ни парламент, ни президента. Мы выбираем ту власть, которая работает вместе с нами. Ту власть, которая работает для обеспечения жизнедеятельности, для создания комфортных условий для жизни», - отметил он.

Терехов напомнил, что по данным соцопросов, Геннадий Кернес уверенно побеждает на выборах мэра, а «Блок Кернеса – Успешный Харьков!» имеет высокие шансы сформировать монобольшинство в городском и областных советах.

«Хочу сказать, что все соцопросы показывают, что лидером на пост мэра является Геннадий Кернес, в городской и областной совет лидирует «Блок Кернеса - Успешный Харьков!». Это говорит о том, что Геннадий Адольфович собрал команду профессионалов. Геннадий Кернес – это уже бренд города Харькова. Он собрал ту команду единомышленников, которые обеспечивают стабильное развитие», - сказал Терехов.

По его словам, команда нынешнего городского главы уже разработала планы по улучшению и развитию городской инфраструктуры всех районов Харькова на следующий год: «Мы понимаем, что нам очень много есть, чем заниматься и что делать, для того, чтобы Харьков был красивее. И комфортабельнее, что самое главное. Вы знаете, мы планируем формирование бюджета следующего года так, чтобы начать делать тротуары в большом количестве, внутриквартальные дороги в большом количестве, спальные районы обустраивать. Мы хотим, чтобы весь город заиграл, как жемчужина».

Он также призвал харьковчан участвовать в ближайших выборах, так как на них избиратели будут определять направление развития Харькова и области.

«Для нас очень важно, чтобы люди сделали осознанный выбор. Чтобы люди, действительно осознав ситуацию, поняли для себя путь и вектор развития города Харькова на ближайшие годы – или мы идем вперед, или мы уходим назад в стагнацию, в тот Харьков, который был. Я туда не хочу. Я хочу только вперед вместе с успешным Харьковом», - подчеркнул Терехов.