Глава Минрегиона Чернышов заразился коронавирусом

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр ушел на двухнедельную самоизоляцию.

"Планирую провести ближайшие две недели на самоизоляции. Все рабочие вопросы планирую решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь в онлайне. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы", – сообщил министр.

На своей странице в Facebook он сообщил, что чувствует себя хорошо и будет продолжать работать дистанционно.