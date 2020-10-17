Статистика коронавируса в Украине на 17 октября: очередной антирекорд – 6 410 новых случаев

В Украине по состоянию на 17 октября, выявили 6 410 новых заболевших коронавирусной инфекцией (сутками ранее – 5 992). Это – рекордный суточный показатель за все время эпидемии в стране. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За сутки скончались 109 пациентов (днем ранее – 106). Это также рекордный показатель, 2 194 пациентов выздоровели (днем ранее – 2 269).

За все время эпидемии в Украине зарегистрирован уже 293 641 заболевший. Умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 517 человек, выздоровели – 124 113 больных.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 164 011 человек, что на 4 107 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (598), в Одесской (506), Харьковской (472), Днепропетровской (464), Хмельницкой (382) и Львовской областях (368).

Динамика эпидемии по регионам:

– Винницкая область – 8 233 (+163);

– Волынская область – 10 682 (+167);

– Днепропетровская область – 10 721 (+464);

– Донецкая область – 6 776 (+118);

– Житомирская область – 9 539 (+253);

– Закарпатская область – 11 626 (+165);

– Запорожская область – 6 259 (+97);

– Ивано-Франковская область – 16 377 (+214);

– Кировоградская область – 1 512 (+44);

– г. Киев – 30 010 (+598);

– Киевская область – 12 439 (+232);

– Львовская область – 24 539 (+368);

– Луганская область – 2 334 (+105);

– Николаевская область – 5 567 (+231);

– Одесская область – 18 519 (+506);

– Полтавская область – 5 738 (+269);

– Ровенская область – 15 646 (+248);

– Сумская область – 8 524 (+272);

– Тернопольская область – 17 160 (+244);

– Харьковская область – 27 929 (+472);

– Херсонская область – 2 380 (+116);

– Хмельницкая область – 10 480 (+382);

– Черновицкая область – 17 450 (+247);

– Черкасская область – 6 619 (+232);

– Черниговская область – 6 582 (+203).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 15 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 25% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 31 740. Было проведено 34 008 ПЦР-тестирований.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины разработал законопроект, который должен заставить украинцев носить маски не на подбородках, от чего их эффективность сводится к нулю, а в правильной части лица, прикрывая рот и нос. Если законопроект примут, то за ношение маски в общественных местах и в транспорте не по инструкции нужно будет платить штраф в 170 грн