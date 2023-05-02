Приманка для Запада. Армения пытается создать имидж "единой демократии" региона

В англоязычных версиях армянских изданий, рассчитанных на неуглубленного в реалии кавказской действительности читателя, начали появляться публикации о демократическом движении армян, мол, Армения является единственной демократической страной на Кавказе. Эта риторика была основным месседжем в публикации издания "Паст", посвященной необходимости помощи Армении со стороны Запада и международных организаций. Об этом пишет политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир, передает "УНИАН".

Пока армянский премьер Никол Пашинян на все стороны заявляет про то, что "демократия является главным международным брендом Армении и ключевым фактором сохранения суверенитета страны", западные медиа уже опубликовали ряд материалов о том, как Армения помогает россии обходить санкции и вообще является для нее транспортным и военным хабом.

О том, что Армения остается классической восточной автократией, свидетельствуют и заявления отдельных армянских политиков и многочисленные факты.

Так сразу 18 неправительственных организаций Армении в совместном заявлении обвиняют власть в том, что она сводит на нет положительные тенденции в укреплении вновь зарождающихся демократических устоев и становлении избирательных институтов. Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян заявляет, что правительство Армении нарушает основополагающие принципы правового государства, презумпцию невиновности и свободу слова. О политических преследованиях говорит заместитель председателя Республиканской партии Армении Рубен Меликян, а Председатель Постоянной комиссии парламента Армении по защите прав человека и общественных вопросов Тагуи Товмасян отмечает: "Каждый день правительство обманывает международное сообщество, что Армения является демократической страной".

Реалии "демократии" в Армении, как рассказывает автор, – это содержание в тюрьме депутата от оппозиции Армена Чарчана и использование хакерских программ слежения Pegasus, обнаруженной на смартфоне главы оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артура Ванецяна. Это притеснения СМИ, возбуждение "липовых" уголовных дел, недопуск в страну "нежелательных лиц" и аресты активистов. Именно таковы признаки "единой демократии Кавказа": классические авторитарные методы давления на оппозицию, независимых журналистов и правозащитников, которые в частности представляют интересы нацменьшинств.