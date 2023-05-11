Елена Дума об АРМА — это должна быть прозрачность, действенность и эффективность. А не за ширмой, по собственному усмотрению, в ручном режиме, с третьего раза — или за полцены

В своем интервью Елена Дума — кандидатка на должность главы АРМА, рассказала об истинном положении дел: привела конкретные примеры неудовлетворительной работы и пиара агентства на военных облигациях и являются ли они на самом деле доходами бюджета, сколько на самом деле разыскано активов и сколько проведено из них конкурсов, непутевых кадровых предложений по сокращению и одновременному незаполнению вакантных должностей, проедания госбюджета и неэффективого менеджмента, двойственности позиций уполномоченных лиц для СМИ и в официально подписанных документах, медленной нормативно-правовой работы и наличия сотни судебных процессов и обжалований.

— Елена, у общества есть большой запрос на работу АРМА, особенно после Ваших нормативных анализов в статьях. Почему возник такой интерес?

— Украинцы очень умная нация. На фоне войны это чувствуется особенно.

Украина — это эксклюзив. По ней прошлись все катки истории, отработаны все виды испытаний. Украина закалена самой высокой закалкой (соглашаюсь с Линой Костенко). В условиях современного мира Украине нет цены.

Мы смогли не только закаляться, отстаивать свою свободу и независимость, при этом воспитывать и учить своих детей и заботиться о будущем. Сегодня мы образец для всего мира. Это отмечают парламентарии, политики и дипломаты всех цивилизованных стран. Сила воли и духа дают возможность простым людям давать примеры сильным мира и что действительно ценность — жизнь, свобода, справедливость, мир, дети. На нас запускают ракеты, а мы высаживаем картошку, белим деревья и пишем украинские стихи. Это наша идентификация украинской нации, мы неустранимы и обязательно победим в этой агрессивной геноцидной войне, будет трибунал и ответственность. В этом нет сомнений.

Украинцы настолько почувствовали достоинство в том, что они украинцы, что сейчас как никогда должны бороться и отстаивать право справедливости в экономическом существовании. Поэтому внимание приковано к органам власти, как они работают, куда тратятся бюджетные средства. И если будут обнаружены коррупционные нарушения — таких чиновников, допускающих злоупотребление, тем более во время войны, убийств, увеличения безработицы и уменьшения доходов, необходимо немедленно привлечь к ответственности. Делать это нужно быстро и показательно. Мы должны показать миру свою реакцию на выявленную коррупцию, особенно это актуально при большой финансово-экономической поддержке других стран в восстановлении Украины.

— Вы говорите, что каждый делает свой вклад. О каком своем вкладе можете сказать?

— Могу. Мы здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. А иначе зачем мы здесь? Я живу по этому правилу. Поэтому, несмотря на то, есть ли какие-то должности, делаю все, что могу. В конце февраля 2022 года моя кандидатура уже была согласована и внесена на назначение в Правительство на должность заместителя министра, но началась война и этого не произошло. Поэтому в начале марта 2022 года я смогла скоординировать свои действия на фоне профсоюзных организаций. Меня поддерживают тысячи людей, которых я объединяла, защищая их интересы. Многие из них вступили в Вооруженные силы Украины. Была в командировке в Польше. Через два месяца имела сверхважные встречи в городах Варшава, Познань, Гданьск.

— С кем вы встречались и какое это имеет значение для украинцев?

— У меня были встречи с представителями государственной и местной власти, известными политиками, сенаторами республики, вице-президентом г. Познань, директорами департаментов, отвечающих за социальные вопросы, благотворительными фондами.

Я бы не хотела рекламировать свою работу, хотя ее было немало, и есть результаты. Скажу лучше так: я была поражена тем отношением и помощью польского народа, которые увидели и почувствовали наши граждане. Благодаря своим знаниям и опыту помогала и консультировала.

Эти вопросы касались предоставления предметной профессиональной помощи по потребностям граждан Украины, прибывших в Польшу, их размещения; определения правовых аспектов надлежащего осуществления социального обеспечения, обучения детей, возможности изучения польского языка и предоставления им социальной поддержки.

Благодаря настойчивости политиков Польши и полной поддержке Украины, наши граждане действительно получили социальный статус и поддержку наравне с гражданами Польши, был одобрен соответствующий закон. Считаю это победой сенатора Марчина Босацкого и верю в его светлое будущее для Польши.

Также были проведены переговоры по созданию "Координационного совета Украина-Польша" в части помощи городам Украины. Я очень болела за Черниговщину, особенно когда была полная осада, вела переговоры о помощи, возможности вывезти детей и сохранить им жизнь.

Сработали также форматы организации поддержки для вступивших в ряды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны Украины, военных и добровольческих формирований, медицинских учреждений и передвижных медицинских учреждений скорой помощи. Здесь особенная благодарность Благотворительному фонду "Fundacja pomoc z Polski", который отправил гуманитарную и медицинскую помощь как на фронт, так и в лечебные учреждения.

Дополню, что мне даже была предложена официально работа, учитывая, что я быстро изучала польский язык, но Украина для меня это основа и смысл моей жизни. Страна наших детей создается сейчас. Мы поймем это впоследствии. Но каждый делает это на своем месте.

Поэтому, будучи кандидатом, сейчас я не только анализирую, но и планирую, что нужно изменить.

Елена Дума

— Из ваших статей в СМИ понятно, что Вы изрядно разобрались в работе АРМА. Какие недостатки вы видите и что предлагаете изменить?

— Да. Это правда, разобралась и могу уверенно сказать, что я наполнена не только нормативно правовым аспектом, на основании которого должно действовать агентство, но и владею информацией из общедоступных источников и вижу, что необходимо срочно исправлять.

Приведу пример.

В 2022 году АРМА было обнаружено и разыскано 196 631 объект (подавляющее большинство из которых это земельные участки — 142 992 ед.). По решениям суда в 2022 году в управление АРМА было передано только 14 161 объект (это примерно 7% от разысканных активов).

Акцентирую внимание, что поиск такого количества земельных участков для АРМА — достаточно легкая процедура, поскольку по запросу в Госгеокадастр относительно информации о земельных участках, принадлежащих определенному лицу, АРМА получает соответствующую информацию с кадастровыми номерами. У Госгеокадастра не возникает никаких трудностей предоставить такую информацию. Я точно владею этим вопросом, поскольку участвовала в создании указанной системы, создании Государственного реестра прав и обмена информацией с другими ведомствами.

Эти данные взяты из официального Отчета АРМА о выполнении паспорта бюджетной программы в указанные периоды.

Это последствие того, что АРМА не качественно выполняет требования статьи 16 Закона об АРМА. В частности, не выполняет функции взаимодействия с правоохранительными органами с целью наложения ареста на такие активы и их конфискации или их взыскания в доход государства.

Одной из причин вижу качественное и количественное кадровое наполнение агентства.

По состоянию на 31.12.2022 в центральном аппарате АРМА фактически работает 174 человека из предельной численности 195 человек. При этом последнее объявление о занятии вакантных должностей (21 вакантная должность) было размещено на сайте АРМА 15.11.2021 года. В ряды ВСУ из центрального аппарата вступило 16 человек.

Лишь количественный анализ судебных дел, стороной которых является АРМА (110 — в 2022 году и участие в 164 судебных заседаниях в год) свидетельствуют о перегрузке управления правового обеспечения и занятости его не на улучшение и эффективность работы и нормативно-правового обеспечения, а наличие оснований обжалования решений АРМА.

Еще более критична ситуация в межрегиональных территориальных управлениях. По состоянию на 31.12.2022 в МТУ АРМА фактически работает 57 человек, а не 240, как это предусмотрено постановлением Правительства от 05.04.2014 №85. При этом в своих публичных отчетах АРМА отмечает о численности территориальных управлений в 84 человека, пока лежащих за пределами аргументации. В ряды ВСУ вступило 3 человека.

Такая политика по укомплектованию кадрами (и, скорее всего, с целью увеличения фонда премирования) и является причиной малого количества решений о наложении арестов.

Как можно заявлять о целесообразности сокращения территориальных управлений, лично для меня не понятно. Сегодня есть 6 МТУ, а в СМИ озвучено предложение по сокращению трех территориальных управлений с целью увеличения штата центрального аппарата. Отмечается даже разработка соответствующего постановления Кабмина. Странные предложения, учитывая наличие более 20 незаполненных вакансий в центральном аппарате и наличие в трех МТУ только 15 человек.

Считаю, что должна быть обеспечена работа на местах, учтена специфика каждого региона, улучшено взаимодействие с правоохранительными органами, максимально использована местная информация о взаимосвязях между собственниками активов, цепочки правоустанавливающих документов на активы, их перехода для надлежащего выполнения основных и функций контроля.

— Это единственный пример, который вы можете назвать?

– Нет. Таких примеров множество, и касаются они почти каждого направления работы АРМА. От непрозрачности работы — потому что отсутствуют приказы на сайте — в нарушение законов Украины о доступе к публичной информации и центральные органы исполнительной власти, не применение конкурсных конкурентных процедур открытых торгов при выборе реализаторов и управителей — с нарушением требований закона о государственных публичных закупках, нулевой антикоррупционной политике, ненадлежащей нормативной работой, отсутствием действенного внутреннего и внешнего контроля.

— Каковы последствия такой работы, по Вашему мнению?

— Я объективно информирую о том, что вижу. Дело не в моем мнении. О последствиях красноречиво говорят цифры. За 2022 год от управления активами АРМА получила 34,8 млн грн, при этом расходы управляющих составили 748,6 млн грн. Из отчета о выполнении паспортной бюджетной программы за 2022 год расходы госбюджета на АРМА составили почти 233 млн грн, а законом о госбюджете на 2023 год предусмотрено на содержание органа почти 189 млн грн. Вот и весь эффективный менеджмент.

Причина столь малых поступлений в неэффективности работы, в том числе в низком проценте объявлений АРМА о поиске управляющих активов (<20%) от общего количества постановлений суда о передаче активов в управление АРМА.

В некоторых из своих исследований я уже об этом указывала. Из 338 постановлений, полученных в 2022 году, объявлений о поиске управляющих было всего 93, которые касались только 47 постановлений.

За период с 04.08.2021 по 04.11.2021 из 14 постановлений не объявлен поиск управляющего ни одним постановлением. Отдельного внимания заслуживает вопрос оценки арестованных активов. Кроме существующей коллизии в законодательстве, которую АРМА сознательно не регулирует, есть в цифрах за 2022 год всего 12 заключенных договоров оценки активов.

— Можете конкретизировать? Так, чтобы читателю было понятно.

— Да, на самом простом примере, предлагаю посмотреть объявление на сайте АРМА от 21.04.2023 года о поиске управляющего на 434 железнодорожных вагона по ссылке: https://arma.gov.ua/asset_management/view/poshuk-upravitelya-434-zaliznichni- vagoni-755 .

Обратите внимание, что основанием передачи актива в АРМА было постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 11.05.2022 г. № 757/10857/22-к. То есть уже год вагоны стояли, и не было объявления. И здесь возникает много вопросов к АРМА, особенно по поводу обеспечения содержания этого имущества, кто и за чей счет это должен осуществлять. Но почему во время войны они не использованы по назначению?

По закону хранение имущества должно производиться АРМА. То есть есть какая-то стоимость хранения активов и прямые убытки — недополученная бюджетом прибыль.

При этом следует отметить, что в законодательстве есть пробел, которым АРМА пользуется и не пытается исправить хотя бы надлежащим выполнением своих задач. Законодательством четко не определено, в какой срок АРМА обязана дать соответствующее объявление. Анализ таких объявлений показывает, что, кроме низкого процента предоставления объявлений, они предоставлялись со средним опозданием в 86 дней (по состоянию на 09.02.2023 года).

— Когда слушаем Вас, создается впечатление, что АРМА все делает медленно, вопреки закону или используя пробелы. Неужели нет положительных примеров?

— Есть позитив. Согласно публичному Отчету за весь 2022 г., было объявлено 156 конкурсных отборов управляющих и избрано только 19 победителей. За четыре месяца 2023 года уже объявлено 158 конкурсов. Следовательно, есть позитив — с проведением конкурса на должность председателя АРМА очень активизировала работу.

В целом же, медленно и используя ради сохранения собственного статуса должностных лиц и "показательной" деятельности.

И снова пример: с момента создания АРМА вопреки закону ни разу не была проведена независимая внешняя оценка деятельности Национального агентства. АРМА подотчетна Парламенту, ни разу не отправлявшему отчет о своей работе.

Уполномоченные лица АРМА бездействуют в этом вопросе с момента его создания. Такая ситуация устраивает уполномоченных представителей, чтобы не было внешней оценки. В результате несоздания комиссии по независимой внешней оценке в составе трех человек (по одному представителю от Президента, парламента и правительства) с момента функционирования она не осуществлялась. Более того, с 27.12.2022 в аппарате ВРУ находится законопроект № 8311, внесенный народными депутатами, которым предлагается исключить нормы относительно независимой внешней оценки в таком виде, вместо этого предложено установить парламентский контроль за эффективностью управления комитетом Верховной Рады Украины, ответственным за государственную экономическую политику. Убеждена, что такие предложения не имеют ничего общего с прозрачностью и независимостью внешнего контроля и не подойдут ни агентству, ни Украине.

— А какова позиция АРМА относительно таких изменений в законодательстве, регулирующих ее деятельность?

— Считаю, что позиция АРМА безответственна, и это не единичные ситуации. Относительно внешней оценки я видела в общем доступе ответ о том, что АРМА не имеет права влиять на органы власти и не дает объяснений, почему за столько лет не приняты меры и не направлены соответствующие письма с предложениями о создании комиссии.

Также присутствует двойственность позиций уполномоченных представителей АРМА. В частности, разница в озвученных месседжах для СМИ и изложенных в официальных документах. Речь идет о проектах актов, требующих безотлагательного принятия о восстановл+ении публичного доступа в Реестр. Цитата и.о. главы: "вопрос восстановления публичного доступа в Реестр находится в повестке дня не только в общественном дискурсе, но и в парламенте. Мы обратились в Кабинет Министров Украины с официальным письмом о рассмотрении возможности открытия Реестра в условиях военного положения. Наша позиция четкая — АРМА не против возобновление публичного доступа…"

Анализ письма АРМА — предложения к проекту закона № 8311 от 27.12.2022 года от 05 января 2023 года за подписью и.о. Главы АРМА свидетельствует о другом, в частности отмечается, что агентство уже осуществляет информирование правительства о перечне активов один раз в две недели, и по мотивам юридической неопределенности предложено основательно доработать проект до первого чтения.

Елена Дума

— Может ли это быть связано с тем, что у АРМА слишком большая нагрузка в нормативной деятельности?

— Я уже отмечала, что у АРМА есть нагрузка в судебных делах как следствие неэффективной деятельности. В целом, согласно Отчету о выполнении паспорта бюджетной программы за 2022 год, разработано 3 нормативно-правовых акта за весь 2022 год!

Это: участие во внесении изменений в "Заключительные положения" Закона об АРМА о возможности приобретать "Военные облигации", по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", и Порядка перехода в собственность государства имущества, средств и других активов запрещенной судом политической партии.

Что касается военных облигаций и Вашего вопроса, то есть позитив: так, АРМА стала единственным центральным органом исполнительной власти, который покупает указанные ценные бумаги, и фактически единственным государственным органом, усиливающим обороноспособность страны за счет арестованных активов (денежных средств) российского происхождения. В то же время на приобретение военных облигаций АРМА имеет право тратить не более 80% арестованных средств в национальной валюте. И тут я соглашаюсь с позицией законодателей снять это ограничение.

Следует отметить, что в течении 2022 года от реализации арестованных активов на счета АРМА поступило 980,82 миллионов грн и начислено 20 миллионов гривен процентов по депозиту и приобретены военные облигации. Сегодня АРМА в публичном пространстве заявляет, что это средства (по состоянию на май — уже почти 1,5 млрд грн), которые поступили в государственный бюджет от деятельности АРМА. Не могу согласиться с таким утверждением, это обычный пиар, поскольку в любое время арест может быть снят, тогда эти средства (или военные облигации, по согласованию с владельцем) должны быть возвращены вместе с начисленными процентами. Как пример, в течении 2022 года на выполнение вступивших в законную силу судебных решений АРМА перевело (возвратило) законным владельцам средства в общей сумме почти 330 миллионов гривен, 3 миллиона долларов США и 42 тысячи евро.

— А почему вы не говорите о результативности АРМА в поиске зарубежных активов? Ведь всем известно, что именно АРМА разыскала дорогостоящую яхту Медведчука.

— Дам разъяснение коротко. Вижу в действиях АРМА либо бездействие, либо не понимание избранного пути решения этого вопроса и возвращение арестованного имущества или его реализации. В первую очередь отмечу, что с момента решения украинского суда о передаче яхты АРМА прошел почти год. Сохранение такой яхты за рубежом обойдется Украине почти в 15 млн дол. США. При этом АРМА несколько раз давала разные новости, что именно делает в этом направлении. Мы читали о внесении изменений в нормативные акты с Министерством юстиции, а недавно было отмечено о разработке изменений в ряд нормативно-правовых актов, позволяющих реализовать арестованные активы, продажи которых затруднены (за рубежом).

Следовательно, в течение года нормативные акты так и не разработаны, а стоимость простоя яхты Украине придется заплатить. В своей статье о проблематике решения международно-правовых проблемных вопросов я уже отмечала, что АРМА не является участником уголовного процесса, и приводила пример, что целесообразно применять нормы других конвенций, в частности о выполнении решений гражданских и хозяйственных судов, обязательных для запрашиваемой стороны (Хорватия).

Но еще большее внимание нуждаются в других вопросах, не менее важных. Необходимо начинать с Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Хорватия, ратифицированное Украиной 19.06.2003 года. Согласно статье 13 – " Хорватия обеспечивает выполнение ходатайства о конфискации имущества расположенного на ее территории или передает ходатайство Украины своим компетентным властям с целью получения постановления о конфискации". Норма о компетентных органах – ключевая.

И хотя я сторонник полной аполитичности в организации и деятельности в работе АРМА, считаю в вопросах, связанных с международной деятельностью, целесообразно быть не только проинформированной, но и обязательно учитывать в работе все политические и глобальные процессы ради эффективного результата для Украины. Так, важны следующие позиции: Президент Хорватии Зоран Миланович 25.01.2022 года скептически высказался относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО, назвав Украину самым коррумпированным государством, кроме того прокритиковал премьер-министра Андрея Плешковича — за визит в Украину, сказал что Украина — не место в НАТО. Учитывая такую внутреннюю политику в Хорватии, становится понятным, что на принципах взаимодоговоренности и письмами-обращениями о передаче драгоценного имущества вопрос не решится, а Хорватия, со своей стороны, может затягивать процесс с целью возмещения цены простоя яхты в порту.

Следовательно, лучшего варианта, чем ускорение конфискации арестованного имущества, быть не может. Причем Украина должна предоставить правильно оформленные юридические документы, ходатайства, с подтверждением собственной четкой законной позиции в соответствии с нормами международного права в качестве примера страны на вхождение в ЕС и НАТО.

Учитывая это, могу лишь дополнить, что у Украины достаточно профессиональных и опытных работников в разных сферах, и у нас есть шанс исправить ситуацию, преодолеть коррупцию, восстановить государство и занять ключевую — движущую роль в глобальных процессах. Мир меняется.