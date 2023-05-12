В Parimatch заявили о поддержке клиентов в ситуации с замораживанием средств

Клиенты беттинговой компании Parimatch с пониманием относятся к ситуации, в которую попал бренд в связи с наложением санкций, и ждут его возвращения на рынок. Об этом в интервью заявил управляющий партнер компании Energame, управляющей активами группы компаний Parimatch, Максим Ляшко, передает "Обозреватель".

Он напомнил, что на счетах Parimatch сейчас заблокировано около 250 млн грн клиентов, и после наложения санкций ни копейки из них не было начислено.

"Эти денежные средства в наличии, заблокированы на расчетных счетах самой попавшей под санкции компании. Также есть денежные средства, заблокированные финансовым мониторингом банков. Они еще не успели даже быть зачислены на счета компании, но они тоже существуют, заблокированы. Они были в процессе обработки банковских платежей, накопленные на расчетных счетах самих банков", – рассказал Ляшко.

По словам CEO Parimatch, этих средств достаточно, чтобы рассчитаться с клиентами. В настоящее время компания обратилась в КРАИЛ, Нацбанк и СНБО с требованием предоставить объяснения, каким образом могут быть возвращены эти средства.

"Первоначально мы получили ответы, которые, в принципе, не указывали на конкретный механизм и были просто отсылками к законодательству. Мы подключили адвокатов, которые написали адвокатские запросы с более конкретными вопросами, и ждем этого ответа. Посмотрим. Насколько я знаю, по крайней мере, в СНБО направили эти письма для того, чтобы получить дополнительную информацию, какая там сумма и что делать дальше. То есть, есть какие-то признаки того, что действительно хотят разработать механизм и урегулировать эту ситуацию", — заявил Максим Ляшко.

По его словам, сейчас они рассылают своим клиентам разъяснения по их запросу, а те, в свою очередь, проявляют достаточно высокий уровень осведомленности и понимания.

"Клиенты, в принципе, понимают, что следует ожидать порядок возмещения. И клиенты поддержат нас и ждут нашего возвращения на украинский рынок", — подытожил Максим Ляшко.

По его словам, санкции против Parimatch были введены ошибочно, и в компании ждут пояснения от государства и исправления этой ошибки.

"Мы понимаем, что государство находится в состоянии войны, и все средства государства могут и должны действовать, и санкционный механизм – это одно из таких средств. И, соответственно, к компаниям, действительно вредящих интересам государства, такой механизм должен быть применен. Но ведь ошибки, неточности при использовании такого санкционного механизма могут быть. С нами произошла просто ошибка, поэтому, я думаю, что самое эффективное для государства и бизнеса – сотрудничество. Ибо речь идет в нашем случае об украинской высокотехнологичной компании, которая родилась в Украине и развивалась как украинская. И путем диалога, объяснения и предоставления документов, скорее всего, можем пройти путь к правде. Это первый механизм", – заявил руководитель компании.

Другими механизмами, по его мнению, является судебное разбирательство в Украине или апеллирование к европейским и американским структурам.

"Сотрудничество с государственными органами Европы и Соединенных Штатов указывает на то, что они готовы разбирать документы, но мы должны использовать все доступные механизмы национальной защиты. Что мы и планируем сделать, чтобы доказывать свою позицию", — подытожил Максим Ляшко.