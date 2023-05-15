Акция "Поймай барыгу": первый участник уже получил деньги, это боец Нацгвардии

Минус один торговец амфетамином в городе Кривой Рог. Он разоблачен бойцами Нацгвардии во время патрулирования улиц. Об этом сообщают организаторы акции на сайте проекта. Подозрительного прохожего патруль решил остановить, а мужчина занервничал, попытался убежать, а в итоге пытался избавиться от пакета с веществом.

Виктор, участник акции:

"Он не хотел показывать, что у него в кармане, поэтому он взял в правую руку, и сделал вот так, грубо говоря, и думал, что ему повезет, что мы не найдем это вещество. Но не первый раз мы с таким сталкиваемся, то от нас ничего не скроешь".

Юристы проекта объясняют, что у нацгвардейцев есть полное право на участие в проекте, ведь они не являются сотрудниками Нацполиции и ее подразделений. Торговец сейчас уже под следствием, ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу":

"В соответствии с условиями акции были предоставлены фото, видео доказательства совершения уголовного правонарушения так называемым "закладчиком", были предоставлены доказательства обращения в полицию, в том числе выписку из ЕРДР и подтверждение того, что был обнаружен у задержанного тяжелый наркотик, более восьми граммов".

Организаторы акции заявляют: все данные, получаемые от людей, остаются конфиденциальными, их не раскрывают и не передают третьим лицам. Деньги за этот случай уже перечислили на карту участника.

Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу":

"Вознаграждение, как мы и предупреждали, было выплачено с учетом всех необходимых налогов и сборов, а именно – налога на доход физического лица и 1,5 процента военного сбора. То есть минус 19,5 процента было уплачено в государственный бюджет. Сумма 40 000 гривен была уплачена, с нее 7 800 гривен было уплачено налогов".

Участвовать в акции нацгвардейцы из Кривого года планируют и дальше. Первый же участник рассказал, на что потратит вознаграждение – собирается купить амуницию для последующей службы.