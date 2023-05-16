Украина присоединилась к Центру передовых технологий по киберобороне НАТО: что он делает

В штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины.

Во вторник, 16 мая, Украина официально присоединилась к Центру передовых технологий по киберобороне НАТО (NATO CCDCOE). Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины", – пишет пресс-служба.

В дипломатическом ведомстве отметили, что это знаменует собой официальное присоединение нашей страны к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО.

"Мы благодарим страны-спонсоры Центра передовых технологий по киберобороне НАТО за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за их поддержку и помощь на пути в Центр передовых технологий по киберобороне НАТО!", – говорится в публикации.

Что такое Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО?

Один из центров Североатлантического альянса, который обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку профильных специалистов по киберзащите НАТО.

Центр является одним из основных элементов системы Альянса по развитию возможностей в области кибернетической обороны.

Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский итоги турне по странам Европы. По его словам, Украина получила поддержку своей формулы мира, а также вступления в ЕС и НАТО.

В этот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, поскольку Россия еще не проиграла войну полностью.