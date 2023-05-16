Называл тряпкой и сломал руку в двух местах: в Польше поклонник Путина напал на украинку (фото)

Женщина с семьей отдыхала у озера, когда к ним подошел поляк и начал оскорблять, хваля действия Путина в Украине.

Во Вроцлаве местный житель напал на гражданку Украины. Он оскорбил женщину и сломал ей руку. Об этом сообщает польское издание wroclawskiefakty.pl.

Инцидент произошел у озера Павловице, где украинка находилась вместе с семьей. В какой-то момент к ним подошел нетрезвый мужчина и принялся оскорблять собравшихся.

"Он говорил нам в*бывать и называл нас тряпками. Говорил, что Путин хорошо сделал", – рассказывает одна из пострадавших.

Инцидент не закончился словесными оскорблениями, и мужчина набросился на одну из женщин. Украинка получила переломы руки в двух местах. После этого напавший ушел.

Украинка получила перелом руки в двух местах.

По сообщению издания, местная полиция отказалась принять заявление у потерпевшей, хотя она предоставила справку из медучреждения. Только после того, как случаем с украинской семьей заинтересовались журналисты, правоохранители все же приняли заявление от пострадавшей.

Напомним, что в Польше пограничник спас жизнь младенцу из Украины. Инцидент произошел на украинско-польской границе.

Ранее в Польше таксист намеренно сбил и переехал украинца. В результате гражданин Украины получил тяжелые травмы — переломы ребер и повреждение грудной клетки.