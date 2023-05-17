BROCARD продолжает платить налоги и помогать в борьбе с врагом, — заявление компании

В последние несколько месяцев BROCARD успешно выиграл 34 судебных дела, которые были открыты в целом против ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" — дистрибьюторского партнера компании. Судебные решения, принятые в пользу самой большой парфюмерно-косметической сети Украины, сняли все искусственные преграды и ограничения на полноценное функционирование бизнеса. Но, по словам руководителей компании, информационные атаки на BROCARD продолжаются.

"Кто выиграет, если с рынка уйдет BROCARD? Кто будет содержать коллектив в почти 1300 человек и будет кормить еще около 3000 членов их семей? Кто до конца 2023 года заплатит более полумиллиарда гривен в госбюджет? Кому выгодно, если следующие 50 млн грн не попадут в ВСУ? – спрашивают в заявлении компании и добавляют: – Очевидно, что группа компаний BROCARD привлекла внимание недобросовестных лиц, начавших кампанию по распространению недостоверной информации и манипулированию общественным мнением».

Согласно официальным данным компании, "Брокард-Украина" ведет свою историю с 1997 года и, несмотря на несколько смен владельцев, была и остается украинским бизнесом. В течение более чем четверти возраста существования компании ее магазины работали исключительно на территории нашего государства под руководством граждан Украины. "Конечная цель информационной и административной травли BROCARD – вытеснить крупнейшую парфюмерно-косметическую сеть с рынка. Но для обвинений нет никаких оснований, – об этом говорится в официальном обращении компании. – BROCARD никогда не осуществляла свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, а также искренне и глубоко осуждает вооруженную агрессию государства-оккупанта против Украины".

В начале полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину BROCARD насчитывала 97 магазинов в 26 украинских городах. Несмотря на закрытие магазинов и блокировку деятельности за последние 14 месяцев, компании удалось сохранить почти 70% сотрудников, которые все время продолжали официально получать заработную плату.

Также в компании заявляют, что сумма налогов, уплаченных ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" в 2022 году, когда BROCARD потерял 30 магазинов и более четверти работников, составляет 673 млн грн. В 2021 году эта сумма равнялась 863,5 млн грн. Прогнозируемый показатель уплаты в бюджет до конца текущего года – более полумиллиарда гривен. По состоянию на май 2023 года общая сумма помощи ВСУ – 67,4 млн. грн. Еще 5 млн грн направлено в фонд "Вернись живым".

Пока официальным владельцем "Брокард-Украина" является гражданин Франции, известная фигура мирового парфюмерно-косметического рынка, господин Филипп Бенасен. Смена владельца произошла в мае 2022 года, что отражено в Едином государственном реестре Украины. Как отмечают в компании, многочисленные проверки деятельности группы компаний BROCARD в Украине не выявили никаких нарушений в связи с таким изменением контроля, поэтому на сегодняшний день правоохранительные органы не имеют к BROCARD никаких претензий.

До приобретения компании господин Бенасен как глава Philippe Benacin Holding и директор компании Interparfums SA был партнером и поставщиком компаний "Брокард-Украина" и "Эгзагон" на протяжении более 20 лет. Как утверждают в BROCARD, активное восстановление позиций сети на украинском рынке, ее дальнейшее развитие и укрепление заложено в бизнес-стратегию Philippe Benacin Holding, уже активно внедряемую в жизнь.

"Патриотизм – это не о громких лозунгах. Не о "измене", преследовании и травле порядочного бизнеса, – говорится в заявлении компании. – Патриотизм – это работать, платить налоги, беречь людей, помогать и бороться с врагом не словами, а делами. Именно такой патриотизм исповедуют "Брокард-Украина" и "Эгзагон" во главе с украинским топ-менеджментом и французским владельцем.