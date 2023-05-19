В Польше местный житель пробрался в Центр для беженцев из Украины и устроил драку

Агрессивно настроенный поляк выкрикивал многочисленные лозунги национальной неприязни, размахивал кулаками, а затем скрылся в неизвестном направлении, рассказали в полиции.

В Польше в городе Миколув произошла потасовка в Центре для беженцев из Украины. На территорию учреждения пробрался нетрезвый поляк и принялся оскорблять украинцев. Об этом сообщает сайт местной полиции.

Так, в полицию поступил вызов о драке в одном из центров пребывания беженцев из Украины. Выяснилось, что за некоторое время до этого 21-летний житель Миколува перелез через ограждение объекта. Это увидел 23-летний гражданин Украины и сделал поляку соответствующее замечание.

Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку. Поляк ударил украинца в лицо и выбил ему зуб, дальше начал выкрикивать многочисленные лозунги национальной розни, а после этого скрылся.

Нарушителя обнаружили правоохранители. Он также принялся оскорблять и их. Мужчину проверили на трезвость и обнаружили в его организме более 2 промилле алкоголя.

Поляка задержали. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений, нападении на почве ксенофобии, насилии в отношении лица из-за его национальной принадлежности, а также в оскорблении правоохранителей.

Мужчине запретили приближаться к пострадавшему 23-летнему украинцу и контактировать с ним. Поляку грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что во Вроцлаве местный житель напал на гражданку Украины. Он обидел женщину и сломал ей руку в двух местах. Пострадавшая написала заявление в полицию, но польские правоохранители отказались ее принимать. Дело двинулось с места только после вмешательства местных журналистов.

Ранее в Польше 37-летний таксист задел велосипедиста на дороге. Между ними последовал спор, после которого велосипедист поехал в направлении ближайшего парка, а водитель такси догнал его там на автомобиле и намеренно сбил, а потом еще и переехал.