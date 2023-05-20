Укрнефтебурение заявляет о попытке захватить вторую в стране фирму по добыче газа, — СМИ

В Украине процветает рейдерство, маскирующееся под видом государственных интересов, которые используют, в том числе, и сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Для чего используются сомнительные судебные решения. С соответствующим заявлением обратилась к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю частная компания "Укрнефтебурение" (УНБ), о чем она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, пишет "Телеграф".

По словам предпринимателей, 7 апреля 2023 Печерский суд наложил арест на корпоративные права УНБ, а позже передал их в управление АРМА. Это решение суда было упразднено как незаконное 3 мая Постановлением Печерского районного суда города Киева.

Однако уже 4 мая корпоративные права компании были снова арестованы и переданы в управление АРМА Постановлением того же Печерского районного суда города Киева. А 10 мая руководство АРМА обратилось в Кабинет Министров Украины с предложением применить особую процедуру управления корпоративными правами УНБ.

Тем самым, по мнению акционеров компании, было грубо нарушено действующее законодательство и судебная практика, ведь какое-либо новое обоснование и/или указание новых оснований относительно необходимости повторного наложения ареста стороной обвинения не указывается. Повторное наложение ареста на основании тех же доводов и доказательств, оценка которым уже предоставлена следственным судьей, является грубым нарушением процессуального законодательства и права собственности.

Абсурдной в компании назвали аргументацию АРМА о наличии исключительных обстоятельств для того, чтобы передать управление компанией в "другие руки", а именно для обеспечения "непрерывного и стабильного функционирования добычи углеводородов в Украине". И это при том, что УНБ является второй по объемам частной нефтегазодобычи в Украине и одним из крупнейших налогоплательщиков.

Так, за 2010-2022 годы УНБ инвестировало в Сахалинское месторождение более 6 млрд грн и уплатило в бюджет 24 млрд грн налогов и сборов. Более того, Укрнефтебурение платит налоги заранее – только за последний месяц было предоплачено более 1 млрд грн налогов, в том числе на 2-й квартал 2023 года. А также планирует нарастить добычу газа в 2023 году на 30% по сравнению с прошлым годом.

Как считают в компании УНБ, под прикрытием военного положения в Украине возникла организованная группа по рейдерскому захвату предприятий, которая использует правоохранительные органы и с помощью таких инструментов, как АРМА, фактически осуществляет "экспроприацию интересных активов".

"Национализация", инициированная во время войны, не имеет ничего общего со стремлением страны попасть в Евросоюз и применять цивилизованные методы управления предприятиями. А синхронность и неожиданная оперативность решений, демонстрируемых одновременно представителями правоохранительных и государственных органов, а также временным руководителем ПАО "Укрнафта" Сергеем Корецким, очевидно подтверждают, что УНБ является объектом заранее разработанного плана", – заявил акционер УНБ в обращении к премьер-министру.

Отметим, что финансовый план государственной "Укрнафты" уже вызвал удивление у экспертов – он оказался вообще непохожим на эффективный инструмент улучшения ситуации в компании во время войны.