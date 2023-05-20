Зеленский и глава Европейского совета обсудили ограничения экспорта зерна в ЕС

Во время саммита G7 Владимир Зеленский успел обсудить ограничение на экспорт украинского зерна в ЕС с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

В ходе недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, состоявшейся в Японии во время саммита G7, состоялся обстоятельный диалог относительно ограничений на экспорт украинского зерна в Европейский Союз. Об этом сообщает Офис Президента.

Основной темой их беседы были ограничения, наложенные на экспорт украинских сельскохозяйственных товаров в страны ЕС, расположенные в непосредственной близости от Украины. Президент Зеленский решительно высказался против любого продления этих ограничений после 5 июня. На встрече также обсуждался ход европейской интеграции Украины и начало переговоров о вступлении в ЕС.

Президент Зеленский решительно высказался против любого продления ограничений после 5 июня Фото: ОП

Кроме того, лидеры обсудили реализацию формулы мира, не сообщив при этом дальнейших подробностей.

Что касается ограничений на экспорт, стоит отметить, что 2 мая Европейская комиссия ввела запрет на импорт четырех украинских сельскохозяйственных продуктов, а именно пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Эти правила будут действовать как минимум до 5 июня. Между тем, транзит украинских товаров через эти государства в другие страны ЕС будет продолжаться.

На фоне саммита G7 президент Зеленский вел активную деятельность, встречаясь с премьер-министрами Великобритании и Италии. Его первая встреча с премьер-министром Индии с момента начала широкомасштабного вторжения России также была значительной, в ходе которой они обсудили различные гуманитарные темы.

В последующие дни саммита украинский президент проведет переговоры с другими главами стран G7, включая Джо Байдена, в ходе которых президент США должен объявить о новом пакете помощи для Украины.