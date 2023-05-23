Украинки требуют создания женских вагонов: что происходит и почему мужчины обиделись?

Публикация девушки в Twitter, которая возмутилась из-за трех мужчин в купе в качестве спутников, повлекла за собой широкую дискуссию о создании женских вагонов. Украинки вспоминают о случаях сексуального насилия и собственном неприятном опыте, а мужчины жалуются, что их воспринимают стереотипно. Фокус разбирается в ситуации.

Почему в Украине снова заговорили о женских вагонах?

Еще в начале мая блогер с ником @Unamanunaa написала пост, в котором пожаловалась, что ее спутниками в купе стали три мужчины, из-за чего она чувствовала себя дискомфортно, беспокоясь о собственной безопасности.

Первый пост в Twitter, запустивший обсуждение о женских вагонах

Публикация получила неожиданный резонанс в соцсети — ее начали широко обсуждать. Женщины вспоминали неприятные истории из личного опыта. Так, @pani_sandora рассказывает: "Однажды бухое животное в плацкарте, пока я спала, подошло ко мне, залезло под одеяло и начало меня поглаживать по ноге".

@howtodi признается: "Я из-за этого не могу сама решиться поехать, потому что этот глупый страх, что я попаду в купе с мужчинами, и не смогу даже подышать свободно, без всякой тревожности".

@astronaut_medea пишет о собственном опыте: "Однажды, когда мы с сестрой ехали в Луцк, меня облапало пьяное тело. Я лежала на верхней полке на животе и отнюдь не рассчитывала, что кто-то схватит меня сзади. Когда тело потянуло грабли к сестре, то получило от нее с ноги прямо в наглую бухую рожу. Тело тут же было вытолкано из поезда проводником, но испорченное настроение и чувство отвращения вперемешку с невыносимым желанием помыться не покидало меня до конца поездки".

Также пользователи интернета вспомнили о резонансном ужасном случае с Анастасией Луговой, который произошел 31 июля 2020 года. В купе к женщине вошел неизвестный мужчина и набросился на нее с кулаками, а затем пытался изнасиловать. Фотографии украинки с синяками на лице облетели интернет. После этого в обществе тоже говорили о создании специализированных женских вагонов, но этого так и не произошло. "Укрзалізниця", не вдаваясь в детали, на вопрос относительно этого осенью 2020 года отреагировала коротко:

"На сегодняшний день "Укрзалізниця" не может обеспечить такое разделение, учитывая ряд причин:

Во-первых, на сегодняшний день в компании отсутствует достаточный ресурс парка пассажирских вагонов для выделения отдельных купе. То есть, может возникнуть ситуация с недостаточной заселенностью вагонов, что приведет к неудовлетворению потребностей населения в наличии свободных мест в поездах.

Во-вторых, с правовой точки зрения мы не можем отказать пассажиру в покупке билета.

В этот раз в обществе не просто началась дискуссия — на сайте Кабмина уже есть соответствующая петиция, которая предлагает сделать отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах.

"Просим выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах АО "Укрзалізниця", следующих по маршруту дольше 6 часов", — говорится в электронном обращении.

Петицию на сайте правительства зарегистрировали 15 мая, за неделю она набрала более 22 тысяч голосов из необходимых для рассмотрения 26 тысяч.

Петиция на сайте Кабмина

Женские вагоны в поездах: почему возмутились мужчины?

Несмотря на то, что женщины говорят о собственной безопасности и приводят конкретные примеры издевательств и неуместных ухаживаний, часть мужчин в соцсетях обиделась на такую инициативу. В том же Twitter можно увидеть много публикаций, где граждане утверждают, что их воспринимают стереотипно и не все из них ведут себя агрессивно.

Часть мужчин обиделась из-за комментария блогерши

Некоторые пользователи советуют украинкам, которые боятся ездить с мужчинами, выкупать все купе или вообще не пользоваться "Укрзалізницею".

Также в интернете много шуток по поводу того, что мужчины сами боятся ездить с другими мужчинами, поэтому и протестуют против женских вагонов.

Через неделю обсуждения появилось и немало мемов на эту тему.

"Мы живем в обществе, где решения принимают мужчины"

"Необходимость в отдельных вагонах есть, потому что женщины не чувствуют себя комфортно и безопасно. За последние годы неоднократно появлялись сообщения об изнасиловании именно в поездах. В любом цивилизованном правовом государстве этого достаточно, чтобы государство отреагировало, начало что-то делать", — комментирует ситуацию Ирина Федорович, правозащитница и эксперт по вопросам антидискриминационной политики.

Она объясняет: безопасность украинского населения — это прямая ответственность Украины как государства, поэтому "Укрзалізниця" как государственное акционерное общество должно заниматься этим вопросом, а не искать отговорки, почему это невозможно сделать.

Федорович сравнивает ситуацию с билетами для людей с инвалидностью. Годами компания не могла создать возможность покупать льготные билеты на поезда через электронный кабинет на сайте перевозчика, объясняя это техническими сложностями. Но в 2021 году "Укрзалізниця" все же смогла запустить такую услугу.

"Более 10 лет они не могли сделать это, но потом создали эту галочку при покупке билетов, то есть технически это было возможно", — напоминает эксперт.

Она уверена, что с женскими вагонами сейчас происходит похожая история. И любые пояснения о финансовых расчетах или технических возможностях будут такими же отговорками.

"Если мы живем в обществе, где решения, касающиеся женщин, принимают мужчины, то это решение почти никогда не будет принято. Они будут объяснять, почему это не нужно", — говорит Федорович.

Вместо этого "Укрзалізниця" могла бы найти вариант, который удовлетворил бы всех, просто запустив такие вагоны. Тестирование позволило бы откорректировать такие услуги в зависимости от спроса.