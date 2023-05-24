"Укрнефтебурение" оспаривает решение суда об аресте ее акций и передаче "Укрнафте": детали, - СМИ

Быстрые решения вредят не только бюджету Украины, утверждают журналисты.

Владельцы третьей по размерам частной добывающей компании "Укрнефтебурение" оспаривают решение Печерского суда об аресте ее акций и передаче государственной компании "Укрнафта". Против выступают Антимонопольный комитет и Министерство финансов. Ведь ситуация угрожает государству исками в международные суды, а бюджету – утратой поступлений. Об этом сообщает "Телеграф".

В материале говориться, что состоялось совместное заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады и Временной следственной комиссии по экономической безопасности. Нардепы поспорили с представителями Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Среди главных критиков АРМА глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Он считает, что из-за непрофессионализма работников агентства государство несет миллиардные убытки. В цифрах – ситуация позорная. За 15 месяцев войны АРМА смогла заработать государству всего полмиллиона долларов.

"Что вы рассказываете людям, которые с цифрами работают всю жизнь. Вы даже не знаете цифры, которые у вас есть: 22, больше 20, потом больше 25… Если бы вы мне дали какое-то собственное имущество в управление, а я вам сказал "плюс-минус трамвайная остановка" — вы бы меня не то, что уволили, вы бы убили меня", — заявил нардеп.

Перед комитетом должен был отчитываться председатель этой комиссии, утверждают в СМИ, но на заседание он показательно не явился. Отдуваться перед нардепами отправили заместителей. Большинство вопросов остаются без ответа. Комитет решил применить к председателю АРМА принуждение, поэтому уже на следующей неделе его привезет полиция.

"Приглашение, насколько я помню, было направлено заранее. Заседание правительственного комитета не уважительная причина для пропуска вызова на ВСК. Мы же не приглашали… Мы, как нардепы вызываем для дачи показаний", — заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Наиболее резонансный вопрос сегодня – это передача активов компании "Укрнефтебурение" АРМА, а также их дальнейшая судьба. Особенно с учетом того, что это третья по размерам добывающая компания страны, а цена вопроса составляет "плюс-минус" миллиард долларов.

"Это частная компания, добывающая углеводороды, и использующая их на свободном рынке", — рассказал руководитель юридического департамента ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" Анатолий Джоболда.

Он говорит, что удивлен быстротой и качеством принятия решений государства. По его словам, пока юристы оспаривают арест акций в апелляционном суде, их уже передали АРМА. Там, в свою очередь, уже успели найти и нового управленца – государственную компанию "Укрнафта". Произошло это все, говорится в материале, менее чем через две недели — в обход открытым конкурсам и другим процедурам.

"Если эта компания перейдет под контроль "Укрнафты", с рынка исчезнет одна из частных добывающих компаний. Соответственно доля "Укрнафты" должна увеличиться как государственного монополиста. Общая процедура АРМА предусматривает применение конкурсных процедур, независимой оценки", — добавил Анатолий Джоболда.

Игорь Кравченко работает юристом в нидерландской компании JKX. Они акционеры "Укрнефтебурения". Их доля акций составляет всего 10%. Пока они не понимают, почему подпали под санкции, ведь за 17 лет владение этим активом, потому что к ним ни разу не обращались правоохранительные органы.

"Вместо того чтобы разбираться с каждым отдельным акционером, они берут и автоматом арестовывают все 100% всех владельцев компании. Независимо от того, что вопрос есть к кому-то, а не ко всем в принципе", – говорит он.

Так что удивлены оперативностью принятия решений АРМА и "Укрнафты". "Скорость, с которой движется этот процесс и то, что мы видим, честно говоря, наводят на определенные довольно неприятные мысли", — добавил Игорь Кравченко.

Из открытых источников журналисты узнали, что решение о передаче активов "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафты" лоббируют в Министерстве экономики. Министерство финансов – против. Против также и Антимонопольный комитет.

"Должны быть причины прописаны и критерии. Это должна быть законная процедура, понятная каждому, потому что если это сделать большевистским способом, то совершенно понятно, что рано или поздно будет в судах это обжаловано. Тогда предъявления будет в бюджет, тогда из бюджета придется покрывать все эти сделки", — отмечает нардеп Алексей Кучеренко.

Первый заместитель топливного комитета Алексей Кучеренко предостерегает от так называемых скорых решений. Он говорит, что в украинской истории были схожи примеры попыток национализации энергетических компаний. Выручки у государства не было, зато терпело многомиллиардный ущерб, который потом компенсировало из бюджета.

"Я посмотрел на другие нюансы. Антимономольный комитет согласия не дал. То есть занял позицию, это очень существенно. Министр финансов — это ключевое министерство на сегодняшний день, согласия не дало, потому что министр Марченко пишет, риски такие, что дальше это будет возложено на бюджет." Очень большие средства может взимать из бюджета", — добавил он.

Решение Кабмин будет принимать уже на этой неделе. В случае передачи акций "Укрнефтебурения" "Укрнафте" сработает защитный механизм Антимонопольного комитета — "Укрнафта" получит штраф в несколько миллиардов гривен. Инвесторы добывающей компании планируют обжаловать арест и передачу своих активов как в украинских, так и зарубежных судах.