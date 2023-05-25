Прогноз погоды до конца месяца: покинут ли дожди и грозы Украину (карта)

Некоторые области непогода обойдет стороной, однако ближе к концу весны по всей территории страны будет солнечная погода.

Весна 2023 года в Украине достаточно непредсказуемая. Дожди сменяются солнечными лучами каждые несколько дней. Под конец месяца украинцев ждет более стабильный прогноз, о чем свидетельствуют данные Украинского гидрометеоцентра.

Еще несколько дней дожди и грозы могут продержаться над территорией Украину, после чего начнут ослабевать и практически полностью уйдут к концу месяца.

В пятницу, 26 мая дожди и грозы пройдут практически по всей стране. Обойдет непогода лишь Чернигов, Киев, Хмельницкий, Винницу и Черновцы. Там ожидается сухая и солнечная погода, но существует вероятность локальных дождей.

Чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней (26 мая) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Выходные более порадуют солнечной погодой всю территорию страны и к воскресенью они сконцентрируются лишь на юго-восточном направлении.

Чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней (27 мая) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра Чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней (28 мая) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

На следующей неделе, к концу мая, дождей и гроз практически не останется. Они сместятся на южное направлении, а в последний весенний день локальные дожди пройдут на территории Крымского полуострова и на востоке.

Чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней (29 мая) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра Чего ожидать от погоды в ближайшие несколько дней (30 мая) Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

При этом, на температуру воздуха дожди никак не повлияют — по всей территории страны будет тепло, выше 20 градусов тепла.

Прогноз на лето: чего ожидать от погоды в ближайшие 3 месяца

В Украину пришла практически летняя жара, несмотря на то, что на части территории продолжаются сильные дожди. Связано это с климатическими изменениями в мире, что дает уже сейчас понять — лето будет необычным.

В июне Украину ожидает достаточное количество осадков, хоть и жарких дней будет много. В целом, в первый месяц лета никаких сюрпризов погода не планирует.

Июль. Здесь уже не идет речи о стабильности. Украинцы смогут наблюдать и за высокими температурами и за сильными грозами с градом. В некоторых регионах и вовсе ожидаются шквалы ветра и дожди.

В августе специалисты прогнозируют, что средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше, нежели в другие годы. При этом, аномальная жара придет в западные и северные области.

Напомним, 18 мая сообщалось, что по прогнозам ученых мир настигнет адская жара в течении следующих 5 лет. Новое исследование свидетельствует о том, что один из следующих пяти лет почти наверняка будет самым жарким за всю историю планеты.