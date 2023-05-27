Печерский суд начал рассматривать дело судьи Тандыра, который насмерть сбил человека

В Печерском суде рассматривают дело судьи Алексея Тандыра. Прокуратура настаивает на заключении под арест без права вносить денежный залог.

В субботу, 27 мая, свое заседания начал Печерский районные суд города Киева, который должен избрать меру пресечения для судьи Алексея Тандыра. Видео из зала суда опубликовало медиа Телеграф.

Перед этим Киевская городская прокуратура ходатайствовала о том, чтобы председателя Макаровского районного суда арестовали без права внесения залога.

Какая сейчас ситуация с арестом Алексея Тандыра рассказал на своейстранице в Фейсбуке пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Прокуратура внесла в Печерский районный суд г. Киева ходатайство об избрании меры пресечения судье. В ходатайстве просим избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — написала Максимец

Мера пресечения для Алексея Тандыра: что происходит в зале суда

Подозреваемый мужчина отказался отвечать на вопрос судьи о том, считает ли он себя виновным.

На вопрос журналиста о том, чувствует ли судья вину за то, что, возможно, именно из-за него погиб военный, судья тоже не спешит отвечать .

"Вы осознаете свою вину?" — спросил подозреваемого журналист.

Тандыр ответил отрицательно и добавил, что не считает себя виноватым в трагедии.

Кроме того, судья начал жаловаться на плохое самочувствие и даже хвататься за сердце. Он попросил медийшиков больше не докучать ему вопросами, так как ему придется еще долго присутствовать на заседании Печерского районного суда.

Напомним, 27 мая Высший совет правосудия проголосовал за арест как меру пресечения для судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил машиной нацгвардейца на блокпосте, от чего последний скончался. Во время заседания Высшего совета правосудия судья Алексей Тандыр утверждал, что не пил за рулем и не смог внятно объяснить, почему сотрудники ГБР нашли в салоне его машины алкоголь.

А днем раньше, 26 мая, украинские медиа показали первые секунды после ДТП с судьей. Алексею Тандыру, который жаловался на состояние здоровья, дали попить воды. После этого судья начал обвинять собравшихся на месте ДТП людей в избиении.