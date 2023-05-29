НБУ постановил решение о подтверждении соответствия структуры собственности ОДО СК ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ требованиям по прозрачности

Новые лицензионные условия, введенные в апреле 2021 года НБУ, требуют от небанковских финансовых учреждений обеспечить большую прозрачность по структуре собственности.

Это включает в себя такие сведения, как имена всех акционеров, размер доли каждого акционера в компании и любые изменения в структуре собственности. Также НБУ требует, чтобы вся информация была доступна клиентам по запросу.

ОДО СК ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ сумела выполнить эти требования и продемонстрировать свое соответствие прозрачности, предоставляя подробную информацию о своих владельцах и любых изменениях в структуре собственности.

ОДО СК ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ отвечает новым требованиям прозрачности для небанковских финансовых учреждений.

Это решение является положительной чертой для компании VIDI и ее клиентов, поскольку демонстрирует, что ОДО СК ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ стремится обеспечить своим клиентам безопасную и защищенную среду для осуществления финансовых операций.

Все это позволяет клиентам принимать взвешенные решения при выборе страховой компании, а также способствует укреплению доверия между компанией и клиентами, что важно для любого бизнеса.

Как отметил Александр Джуринский:

"Решение НБУ подтверждает, что ОДО СК ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ прозрачная страховая компания, которая полностью соответствует нормативно-правовым актам.

Решение НБУ должно заверить как существующих, так и потенциальных клиентов, что они могут доверять входящемей в состав группы компаний ОДО СК ВИДИ-СТРАХОВАНИЕ при проведении своих финансовых операций".

СПРАВКА. Группа VIDI является семейным бизнесом семьи Джуринских. Ее конечными бенефициарами являются граждане Украины, братья Виталий и Олег Джуринские.

VIDI, представляет в качестве официального дилера 18 всемирно известных автомобильных и 2 мотоциклетных бренда, является лидером розничного автомобильного рынка Украины.

С первых дней войны VIDI, как и вся страна, активно помогает ВСУ.

Компания ведет бизнес открыто и прозрачно: по итогам 2022 года в бюджеты всех уровней предприятия VIDI уплатили 413,3 млн грн налогов и сборов, за январь-апрель 2023 — 161,5 млн грн.