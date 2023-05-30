ФИВТ-60: Факультет информатики и вычислительной техники КПИ отмечает шестьдесят лет

В этом году ФИВТ – один из самых влиятельных и уважаемых технических факультетов, который поставляет сотни высококвалифицированных специалистов на украинский ИТ-рынок, – отмечает 60-летие. Почтенная дата для организации, успешно выполняющей свои задачи в такой высококонкурентной в наше время отрасли, как техническое образование.

Хотя на самом деле жизнеописание Факультета информатики и вычислительной техники Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" можно было бы вести еще с 1918 года. Именно тогда на базе кафедр, ныне входящих в состав ФИВТ, был сформирован электротехнический факультет (ЭТФ). Позже произошли реорганизация и изменения, пока в 1963 году ФИВТ не приобрел знакомую нам формацию. Сейчас это три выпускающие кафедры: информационных систем и технологий (ИСТ), вычислительной техники (ВТ), информатики и программной инженерии (ИПИ).

За этими названиями стоит мощный педагогический состав из более 195 квалифицированных преподавателей, 29 докторов наук и 81 кандидат наук, которые ежегодно выпускают новые кадры. Только в этом учебном году на всех курсах факультета получают высшее образование 3236 студентов дневной формы, 210 заочников и 86 аспирантов. Еще 140 иностранных студентов проходит обучение на английском языке.

Еще с начала 90-х факультет начал обучать и выпускать специалистов, которых мы сейчас называем "айтишниками", с 1993 года началась подготовка бакалавров по направлению "Компьютерные информационные технологии", в последующие годы – инженеров-системотехников по разным специальностям. А с 1999 года факультет готовит магистров по специальности "Информационные управляющие системы и технологии".

На кафедрах факультета действует 19 учебно-научных лабораторий, в рамках которых студенты приобщаются к национальным научным разработкам и пробуют свои силы в технологических стартапах. Руководит всем этим многопалубным кораблем под названием ФИВТ декан, доктор технических наук, профессор Ярослав Корнага.

Ректор НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Згуровский, проректор по учебно-воспитательной работе НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского Наталья Семинская и Ярослав Корнага, декан ФИВТ

Синергия ОО "Развитие ІТ образования" и ФИВТ

Общественная организация "Развитие ІТ образования" с 2021 является движущей частью этой команды, частью этого корабля. Создали ее двое бывших выпускников ФИВТа – предприниматель и меценат Анатолий Бойко и Глава представительства Cisco в Украине Сергей Мартынчук.

К команде ОО вскоре присоединились заинтересованные в развитии факультета коллеги, чтобы вместе работать над созданием практической технической платформы по лучшим мировым образцам. Возглавил ОО Александр Ролик – заведующий кафедрой ИСТ, которая является крупнейшей в Европе и состоит из более 80 преподавателей.

"Главная цель проекта "Развитие ІТ образования" – это содействие созданию лучших условий для получения практического образования в Украине, построение эффективной формы взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса, внедрение современной инновационной модели развития высшего учебного заведения", – отметил соучредитель ОО Анатолий Бойко.

Первым весомым результатом синергии между ФИВТом и ОО "Развитие ИТ образования" стал запуск проекта, который должен объединять и аккумулировать в себе интеллектуальные ресурсы преподавателей, студентов и современного украинского ИТ-бизнеса.

Хаб ФИВТ – уникальный совместный проект

При поддержке партнеров в 2022 году был создан первый масштабный социальный проект на базе государственного университета – Хаб ФИВТ. Он стал первым для Украины образовательным проектом, в котором представители бизнеса, студенты и преподаватели могут взаимодействовать на практике и создавать реальные продукты. На базе Хаба происходит проведение лекций, воркшопов, конференций и хакатонов для студентов IT-специальностей, а также организация лабораторий, в которых студенты работают вместе с менторами из украинских ІТ-компаний.

"Одной из приоритетных задач практической работы ОО "Развитие ІТ образования" является налаживание тесных коммуникаций с международным научным сообществом, мировыми и европейскими вузами – для обмена технологиями и наработками. Таким образом мы будем способствовать уменьшению оттока талантливых украинских студентов за границу", – подчеркнул Сергей Мартынчук.

Даже во время карантина деятельность проекта совместными усилиями факультета, ОО и других партнеров поддерживалась, и на базе Хаба проходили многочисленные онлайн-конференции, хакатоны и вебинары. Работа Хаба продолжается и во время полномасштабного вторжения россии, хотя и не в том масштабе, в котором планировалось. Мы верим, что после победы Украины Хаб ФИВТ восстановится в полной мере.

Слева направо: Даниил Федорив – бывший выпускник ФИВТ, Сергей Теленик – бывший декан ФИВТ, Оксана Левочкина – координатор ОО "Развитие ІТ образования", Михаил Згуровский – ректор НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского, Елена Халус – заместитель декана ФИВТ, Александр Борняков – заместитель Министра цифровой трансформации Украины, Анатолий Бойко – меценат, соучредитель ОО "Развитие ІТ образования"

Участие в Web Summit 2021

За эти годы, что ОО "Развитие ИТ образования" активно сотрудничает со студентами и преподавателями, ФИВТ имеет немалые результаты. Прежде всего, практическим примером успеха такой синергии стала презентация двух роботов, разработанных студентами ФИВТ, на крупнейшей ИТ-конференции мира – Web Summit 2021 в Португалии.

В том году Украина впервые имела свой павильон в рамках конференции, на котором была представлена отечественная ИТ экосистема и украинские стартапы. В частности, тогда на украинском стенде команда ОО вместе с факультетской командой представила разработанного студентами HU-Bot робота, который имеет искусственный интеллект и много функций: распознавание лица и объектов, контроль баланса, избежание препятствий, распознавание голоса и тому подобное. Сейчас этот робот на стадии второй версии прототипа. Участие украинских студентов в международном мероприятии такого уровня вызвало интерес и у отечественных СМИ. В результате, наши разработчики имели возможность поделиться результатами своей работы с украинцами на нескольких телеканалах.

Даже несмотря на войну совместная работа команды ОО "Развитие ИТ образования" и студентов ФИВТ не прекращается. Так, в апреле 2023 года на бизнес-форуме в Братиславе заместитель декана ФИВТ и менеджер проектов и программ ОО Елена Халус выступила и рассказала о студенческих проектах, которые разрабатывались и именно сейчас на стадии реализации под менторским наблюдением преподавательского и профессорского состава ФИВТ КПИ им. Игоря Сикорского.

Несмотря на все вызовы продолжаем работать

"Вопреки всем тем вызовам, которые перед нами стоят, мы все выдержим и выстоим. Мы пережили корона-кризис, сейчас переживаем войну. Но я уверена, что мы и сейчас выстоим и обязательно победим. И будем делать и в дальнейшем так, чтобы Украина превратилась в большой центр ІТ и современных технологий, вместе с нашим любимым факультетом создавать условия, чтобы наши студенты и выпускники были лучшими в мире", – отметила Елена Халус.

Энергия молодых людей студенческого актива, опыт администрации и преподавателей, дополненные поддержкой ОО "Развитие IT образования" получили эффективную синергию во время празднования юбилейного Дня факультета, на который были приглашены партнеры Хаба ФИВТ – Министерство цифровой трансформации Украины, Украинский фонд стартапов, представители мировых компаний – SoftServe, Infopulse, Samsung, Trendformer и другие.

Вместе, этой сильной и надежной командой, готовой к любым вызовам, работа над созданием лучших условий для получения практического образования в Украине, эффективной модели взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса, внедрение инновационной модели развития университетов и их подразделений будет продолжаться и в дальнейшем.