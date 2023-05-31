Из "Юнармии" — в ВС РФ: как молодежное движение в Крыму учит детей воевать против Украины

Подростков в российской "Юнармии" учат ненавидеть Украину, призывают жертвовать жизнью ради "родины" и готовят быть солдатами. Фокус спросил аналитика и эксперта Центра гражданского просвещения "Альменда" Олега Охредько, как после освобождения оккупированных территорий вернуть детей к украинской идентичности и может ли российская пропаганда превратить их в "бомбу замедленного действия".

28 мая на территории РФ проходили массовые мероприятия, посвященные седьмой годовщине создания молодежной милитаристской организации "Юнармия". На официальном сайте отмечается, что инициатором начала движения в 2016 году стал российский министр обороны Сергей Шойгу. За время ее существования в организацию вступило около 1 млн 300 тыс. подростков.

Для Украины особое значение имеет то, что организация активно вовлекает в свои ряды детей на оккупированных территориях. Валентина Потапова, руководитель направления национальной адвокации в сфере образования Центра гражданского просвещения "Альменда", сообщила, что уже более 30 тыс. несовершеннолетних жителей Крыма присоединились к "Юнармии".

В комментарии Фокусу Олег Охредько, аналитик и эксперт "Альменды", предполагает, что в Донецкой и Луганской областях членами организации также стали десятки тысяч подростков. Отряды милитаристского движения уже появились и в украинских регионах, оккупированных после 24 февраля 2022 года, — Херсонской и Запорожской областях.

В РФ более 1,3 млн детей стали частью "Юнармии"

Почему "Юнармия" представляет серьезную угрозу для Украины?

Зимой этого года Министерство обороны РФ рассказывало историю крымчанина Ильи Зозульского, который был наставником в "Юнармии" на полуострове, а затем по собственному желанию пошел воевать против Украины.

Олег Охредько уверен, что именно так и работает милитаристская организация. Она создана не для того, чтобы просто нагружать детей спортивными активностями или занимать играми, вместо этого она готовит из детей будущих солдат, которые будут охотно вступать в ряды ВС РФ и выполнять любые преступные приказы.

"Прежде всего нужно отметить, что это движение, которое направлено на формирование у детей определенного отношения к жизни", — объясняет эксперт.

По его словам, подростков обучают самопожертвованию ради "большой идеи" — "защиты Родины". Условно им навязывают идею, что "умереть за Россию" — почетно и благородно.

"Юнармейцы" в Крыму В Крыму детей учат ненавидеть Украину Более 30 тыс. юных крымчан уже привлекли в организацию

Обязательным условием в этой подготовке также является создание образа "врага", против которого надо воевать.

"Очень часто этот "враг" — мы с вами, то есть не только Украина как государство, но и сами украинцы. Им навязывают идею, что Украины как отдельного государства никогда не существовало, что украинцев нет, а они сами — россияне, скорее даже "русские", — говорит Охредько.

В условиях полномасштабной войны милитаристская пропаганда организации только усилилась.

"Наше исследование показывает, что очень много детей, проходивших "Юнармию", в дальнейшем начинают служить в российской армии по идеологическим причинам. В Крыму это заметно по так называемым командирам этого движения, которые присоединились к рядам ВС РФ и воюют против Украины", – добавляет эксперт.

Сама идея "Юнармии" — это новое обыгрывание всем известного немецкого Гитлерюгенда, действовавшего во времена нацистской Германии, или итальянской фашистской Балиллы.

"Юнармия" — это не просто спортивные нагрузки, это подготовка к армии и к войне

Могут ли детей принудительно вовлекать в организацию?

Конечно, официально присоединение к молодежному движению абсолютно добровольно, но на практике получается несколько иначе.

Как отмечает Охредько, несколько лет назад Министерство обороны России издало приказ, согласно которому дети российских офицеров должны были вступить в "Юнармию" в принудительном порядке. Кроме этого, отряды организации создаются в детских домах, и там у воспитанников тоже нет выбора — их зачисляют в движение.

Эксперт напоминает, что в том же оккупированном Крыму первые отряды "Юнармии" открывались при участии так называемого "министра образования". Другими словами, все происходит под очень широким сопровождением на официальном уровне, что создает дополнительное моральное давление на население.

"Эти дети ["юнармейцы"] одеты, накормлены, постоянно заняты, поэтому некоторые родители на оккупированных территориях, которые называют себя "аполитичными", сами отправляют детей в организацию, потому что считают, что так им будет лучше", — говорит аналитик.

В Крыму "юнармейцы" уже вступают в ВС РФ по идеологическим причинам

При этом люди не отдают себе отчет, что единственное будущее, которое предлагает "патриотическое" движение их детям, — это смерть на поле боя за фальшивые идеи.

"Юнармия" — "бомба замедленного действия"?

Основным вопросом работы "Юнармии" на территории Крыма и других оккупированных территориях Украины являются дальнейшие действия после освобождения этих регионов. Условно — что делать с этими детьми, которых столько лет учили ненавидеть украинцев и при этом владеть оружием? Не станут ли они такой "бомбой замедленного действия", которая взорвется через 5-10-15 лет уже после окончания войны?

Охредько уверяет, что такого не произойдет.

"Риска такого массового "взрыва" нет. Конечно, могут быть определенные персональные проявления, потому что трудно сегодня сказать, как оно повлияет на каждого человека отдельно. Особенно когда речь идет о детской психике", — объясняет собеседник Фокуса.

Отряды "Юнармии" уже создали на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей

По его словам, после освобождения территорий к перевоспитанию прошедших "Юнармию" подростков должен применяться комплексный подход. С детьми должны работать психологи, параллельно необходимо проводить работу с учителями и родителями, которые также находились под влиянием российской пропаганды.

"Один из важных путей — развитие критического мышления. Надо показать детям, что происходило на самом деле, надо научить их думать. Но это нельзя делать с принуждением", — подчеркивает эксперт.

Сейчас эксперты "Альменды" уже работают над своими предложениями по реинтеграции освобожденных украинских территорий. Для этого аналитики прежде всего изучают опыт тех стран, которые уже прошли через подобные этапы в истории. В первую очередь это Германия, которая сначала переживала эти процессы после окончания Второй мировой войны, а в 1990 году пыталась воссоединить восточную и западную части разорванной на годы страны. Теперь то же придется прожить и Украине.