Відкриття сучасної європейської школи тільки для українців, у Варшаві!
У вересні 2023 року STUDY.UA відкриває першу українсько-канадську школу у Варшаві. Школа знаходиться за 15 хвилин від центра Варшави та пропонує навчання за програмою української середньої школи разом з отриманням атестата від середньої школи Канади. Школа працює у двох форматах: денному (учні перебувають у школі з 8:30 до 18:00) та бординговому. Формат класичного британського бордингу поєднує навчання, проживання, харчування та відпочинок на одній закритій території.
Незабаром у Києві та Варшаві відбудеться Презентація Міжнародної школи STUDY.UA.
- 10 червня, Київ, готель Fairmont Grand Hotel Kyiv;
- 17 червня, Варшава, центральна локація школи.
Участь у презентації безкоштовна, реєструйтесь на івент на сайті.
У статті нижче розповідаємо про особливості навчання у школі. Ви дізнаєтеся, що таке бординг та як у школі поєднується навчання за українською та міжнародною програмами.
Локація та територія школи
Міжнародна школа STUDY.UA у Варшаві відкривається одразу в двох локаціях — центральній та передмісті. Центральна локація школи — це 700 кв.м навчального простору, який знаходиться всього в 3 хвилинах від відомого Палацу культури та науки.
Заміська локація міжнародної школи STUDY.UA знаходиться у затишному передмісті Варшави, у містечку Пясечно, за 30 хвилин їзди від центру Варшави.
Тут, на закритій території, знаходиться інфраструктура, котрій позаздрять чимало закордонних шкіл. Зокрема, на території розташовані:
- комфортні, світлі та просторі аудиторії з новим аудіовізуальним обладнанням;
- тенісні та сквош-корти;
- поля та майданчики для занять футболом, баскетболом та волейболом;
- мультифункціональні спортивні зали;
- власна їдальня та хореографічна студія.
Програми та акредитація
Міжнародна школа STUDY.UA у Варшаві поєднує навчання за двома програмами — канадської та української школи. Така синергія дозволить в майбутньому дітям мати вибір — продовжувати навчання в Україні чи за кордоном.
Ось як це працює:
- Учні 1-7 класів навчаються за класичною програмою української середньої школи. Разом з цим учні поступово інтегруються у міжнародне освітнє середовище та розпочинають вивчати шкільні предмети за міжнародною програмою англійською мовою.
- Починаючи з 8 класу в обов'язкову програму додається канадська частина. Після випуску школярі здобувають одразу два дипломи про повну середню освіту — український + канадський.
Програми школи мають акредитацію від:
- Міністерства освіти і науки України — МОН №570;
- Міністерства освіти провінції Онтаріо (Канада);
Більше про навчання у школі ви зможете дізнатися на Презентації школи у Києві та Варшаві.
- 10 червня, Київ, готель Fairmont Grand Hotel Kyiv;
- 17 червня, Варшава, центральна локація школи.
Зареєструватися на презентацію можна тут.
Міжнародна школа STUDY.UA у Варшаві пропонує учням насичену англомовну програму. Ті ж школярі, які бажають у майбутньому вступити за кордон та вже на етапі навчання у школі отримати досвід проживання на кампусі, можуть обрати формат бордингу. Він гарантує учням повне занурення у англомовне середовище, та зможе підготувати школяра до навчання в університеті.
Що таке бордингова школа?
Бординг — це формат, який вже успішно інтегрований школами Великої Британії, Канади, США та країнами Європи. Ціль такого формату — не тільки охопити процес навчання, а й впливати на повноцінне формування особистості.
Формат бордингу — це насамперед про безпеку. Навчання, харчування, спорт та позакласне дозвілля знаходяться на закритій території, яка охороняється 24/7 і куди не допускається ніхто, крім співробітників школи. Разом із учнями на території школи знаходиться академічний склад, тьютори, лікарі та інший персонал школи.
Крім того, бордингова школа — відмінний стартовий майданчик для тих учнів, хто бажає вступити до провідних університетів світу. Індивідуальні навчальні програми виграшно позначаються на якості та результативності освіти. Крім того, нові знайомства, які плавно "переростають" у дружні відносини, у майбутньому можуть започаткувати тривале і продуктивне ділове партнерство.
Більше, ніж просто уроки: всебічний розвиток
Школа пропонує цілісну концепцію розвитку з урахуванням сильних сторін, талантів та особливостей кожного учня. Завдання викладачів школи — допомогти учням розкрити їхні сильні сторони, а також розвинути важливі життєві навички Life & Soft Skills:
- креативність;
- комунікабельність;
- командна робота;
- емоційний інтелект;
- прийняття рішень.
Навчальний план школи також передбачає уроки фінансового лідерства, інвестицій, кібербезпеки, менеджменту, розвитку критичного мислення, емоційного інтелекту.
Позакласний відпочинок
У школі представлено понад 20 видів позакласних розваг та заходів для учнів. Важливо розуміти, що навіть позакласні активності у школі проходять англійською мовою для закріплення результату.
У школі немає стандартних уроків фізкультури. Натомість учні можуть обирати для себе справді цікаві види спорту та відточувати майстерність разом із професійними тренерами за напрямками:
- теніс;
- хореографія;
- фітнес;
- футбол;
- легка атлетика.
У вільний час на дітей чекає баскетбол, кросфіт, волейбол, крикет, їзда на велосипедах та самокатах, фітнес, стретчинг та безліч інших активностей та спортивних майстер-класів.
Гарантоване зарахування до топових університетів світу
Міжнародна школа-парк у Варшаві — бренд компанії STUDY.UA, яка вже 20 років допомагає українським студентам вступати до університетів за кордоном.
Сьогодні компанія співпрацює з 550 середніми школами, університетами та коледжами з Великої Британії, Канади, США, країн Європи та Австралії.
Що отримують випускники школи STUDY.UA у Варшаві?
- гарантію зарахування до партнерських навчальних закладів компанії STUDY.UA;
- високі академічні результати вже з першого дня навчання за кордоном;
- стипендії за високу успішність.
Школа STUDY.UA — це ком'юніті викладачів, об'єднаних спільною метою — показати, що навчання може бути цікавим, а також забезпечити підтримуючу та мотивуючу атмосферу для кожної дитини.
Приходьте особисто знайомитись із керівництвом та академічним складом Міжнародної школи STUDY.UA на завершальну презентацію 10 червня у Києві та 17 червня Варшаві. Зверніть увагу, що участь у презентації безкоштовна, а кількість місць обмежена – реєструйтесь на івент на сайті.