Анализируя результаты и методы проведения предыдущих исследований, Карин А. Каша, доктор философии из Департамента поведения в отношении здоровья (США) обнаружила, что все участники подобных исследований имели намерение бросить курить. Как известно, намерение — это уже часть успешной реализации плана. А как быть с теми, кто не изъявляет желания бросить курить? Собрав группу ученых, Карин А. Каша решила вплотную заняться этим вопросом.

С результатами исследований будет интересно и полезно ознакомиться и тем, кто уже перешел на вейпы Украина.

Как проходило 5-летнее исследование

Исследование проводилось на основе данных РАТН, представляющих собой сбор информации о поведении, отношении и убеждениях, связанных с употреблением табака, а также о последствиях для здоровья. В исследование команды Карин А. Каша попали данные из 2-5 волны РАТН, которые провалились с перерывами с октября 2014 года по ноябрь 2019 года. Интерес для ученых представляли взрослые, курящие ежедневно табачные сигареты, никогда не использовавшие электронные сигареты и на момент опроса не имеющие желания бросить курить. В окончательную выборку попали анкеты 1600 человек.Каждая новая волна опроса РАТН давала ученым возможность сравнить попарно результаты исходного и контрольного уровня: волны 2-3, волны 3-4 и волны 4-5. В начале наблюдения общая картина выглядела так:

20,5% выкуривали менее 10 сигарет в день;

29,2% выкуривали от 10 до 19 сигарет в день;

37,6% выкуривали от 20 до 29 сигарет в день;

12,7% курили не менее 30 сигарет в день.

Ученые также исследовали и анализировали другие данные участников: биологический пол, возраст, расовую и этническую принадлежность, уровень образования и годового дохода семьи.

Результаты по прошествии 12 месяцев

В ходе наблюдения участникам задавали вопросы о том, используют ли они электронные сигареты для того, чтобы бросить курить, и как часто. 10,7% участников, которые курили ежедневно, не планировали бросить курить навсегда и при этом не использовали электронные сигареты, не сделали ни одной затяжки в течение 12 месяцев. Среди тех, кто использовал электронные устройства для доставки никотина, этот показатель был гораздо выше — он составил 45,5%. Те из участников, которые использовали электронные сигареты время от времени, бросили курить только 10,2%, что существенно не отличалось от показателя первой группы.

Результаты пятилетнего исследования показали, что у участников, которые впоследствии использовали электронные сигареты ежедневно, вероятность прекращения курения была в 8 раз выше, чем у тех, кто решил обойтись без этих устройств. Согласно анализу других данных, курильщики, не планирующие когда-либо бросить курить, как правило, выкуривают больше сигарет в день, имеют более низкий уровень образования и семейный доход по сравнению со своими коллегами, которые планируют бросить курить. Курильщиков такого типа, по убеждению ученых, следует специально учитывать при оценке потенциала пользы и риска электронных сигарет для прекращения курения среди населения.

Результаты позволили ученым сделать вывод о том, что связь между использованием электронных сигарет и изменением намерений бросить курить может расширить круг курильщиков, участвующих в усилиях по прекращению курения, и в конечном итоге увеличить общий уровень отказа от курения.