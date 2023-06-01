Инста-фильтр, спасающий детство. Как каждый может присоединиться ко Дню защиты детей

Война оказывает ощутимое влияние на психоэмоциональное состояние детей — 75% детей в Украине уже имеют признаки травматизации психики, чаще всего это нарушение сна, памяти, эмоциональные качели и повышенная тревожность (Gradus Research).

К международному дню защиты детей, в Украине появилась инстамаска по детским рисункам, ее создали Клуб Добродиев совместно с агентством Vivid brand content hub. Этот фильтр на все 100% результат детского творчества: каждый его элемент нарисован детьми, которые остаются в Украине, в том числе и теми, кого поддержал Клуб Добродиев.

Более 25 тыс. сигналов воздушной тревоги, тысячи взрывов и артобстрелов именно так сейчас выглядит детство во время войны в Украине.

"Когда началась война, я подумала, что это конец света, как дальше жить вообще? Потом успокоилась, и больше начала ценить беззаботные моменты: возможность немного подурачить, пошалить, словом, не думать о сложном", — вспоминает 14-летняя Лиза, участница мастерок в Киеве.

Инициатива Клуба Добродиев и агентства Vivid brand content hub к Международному дню защиты детей направлена на социо-эмоциональную поддержку детства и подчеркивает идею, что творчество – это антидот стресса. Она не может остановить ракеты, но может восстановить доступ к ресурсу, дать детям запас жизненной силы, помочь выражать эмоции, прорабатывать разные состояния – это один из способов, как ребенок может справляться с травмой.

"Война — центр переживаний детей и подростков в Украине. Так показало наше недавнее исследование. Страх за жизнь, почти ежедневные обстрелы, сирены, неопределенность завтра — дети проживают этот сложный опыт на уровне со взрослыми. Мы не можем остановить ракеты, но боремся за то, чтобы у детей было детство даже во время войны. В международный день защиты детей призываем всех присоединяться к этой борьбе. Давайте поможем детям справляться с вызовами войны собственным детским способом", — говорит Мария Артеменко, основательница и руководитель Клуба Добродиев.

Присоединиться к инициативе ко дню защиты детей может каждый. Для этого:

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"Забота о ментальном здоровье детей, их эмоциональном состоянии — это наше будущее. Необходимо, чтобы дети должны были жить дальше и справляться со всеми нагрузками и вызовами войны, которые они сейчас испытывают. В противном случае могут возникать фобии, развитие пост-травматического расстройства и даже депрессия", — отмечает психологиня Анна Разумова.

Клуб Добродиев направит все средства на активности социально-эмоциональной поддержки детей, пострадавших от войны в разных регионах Украины: творческие, арттерапевтические занятия, воркшопы, лекции для детей и подростков в Украине, сеть творческих мелочей.

О Клубе Добродиев

Всеукраинская благотворительная организация, помогающая детям с 2016 года. Во время войны "Клуб Добродиев" работает по двум направлениям: срочная помощь семьям с детьми, оказавшимися на грани выживания; Поддержка детства – улучшение эмоционального состояния и ментального здоровья детей и подростков через творчество и активность социально-эмоциональной поддержки. Во время полномасштабной войны фонд поддержал более 70 000 детей, которые остаются в Украине.