Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на надбавки летом

По данным Минсоцполитики, в Украине работает 2,7 млн пенсионеров, однако доплаты получат представители определенных профессий и те граждане, которым не производили перерасчет в 2022 году.

С 1 июня и в июле в Украине будет проводиться перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров, которые имеют шанс получить доплаты сразу за три месяца. Об этом сообщает издание "На пенсии".

В июне работающие пенсионеры в Украине получат доплаты за три месяца — апрель, май и июнь, поскольку Пенсионный фонд получит отчетную информацию за первый квартал 2023 года во второй половине мая, после чего проведет начисление "задним числом".

Суммы повышения будут зависеть от рабочего стажа, размера зарплаты и пенсии. Некоторые из работающих пенсионеров, имеющие 35 лет стажа и пенсию в размере 5 842 грн могут рассчитывать на доплату в 1000 грн.

На данный момент, в Минсоцполитики учитывают 2,7 миллионов работающих пенсионеров, однако повышение получат около 600 тысяч человек. Если работающий пенсионер получил перерасчет в 2022 году, то в 2023 году он уже не может претендовать на повышение выплат.

Пенсии в Украине — кто получит высокие надбавки:

работающие пенсионеры, которые по состоянию на 1 марта имеют право на перерасчет (получили 24 месяца стажа);

работающие пенсионеры, которым были назначены или пересчитаны пенсии не менее двух лет назад.

Пенсии в Украине — представителям каких профессий сделают надбавки в июле:

ученые;

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления.

Размер выплат представителям вышеуказанных профессий после индексации должен увеличиться на 19,7%. Однако для каждого пенсионера это повышение в денежном эквиваленте будет разным.

Пенсии в Украине — кого ожидают надбавки в августе:

ветераны Второй мировой войны;

участники войны и члены семей погибших;

жертвы нацистских преследований;

ветераны российско-украинской войны.

Приуроченную ко Дню Победы над нацизмом и выплачиваемую 5 мая ветеранам войны и жертвам нацистских преследований в 2023 году выплату перенесли на август, однако какие суммы будут добавлены украинцам —пока неизвестно.

Кому пенсии в 2023 году не повысят:

работающим пенсионерам, имеющим низкий страховой стаж и размер пенсии до 2 100 тыс. грн.;

экс-работникам прокуратуры;

пенсионерам, имеющим высшую пенсию от максимальной до 20 930 грн;

гражданам, получающим ежемесячное пожизненное денежное содержание.

Напомним, на днях стало известно, что в июле в Украине определенным группам пенсионеров повысят пенсии почти на 20%.

В середине мая 2023 года выяснилось, что, по данным ПФУ, количество пенсионеров в стране увеличилось, а средний размер пенсии составил 5 238 гривен. Самая низкая средняя пенсия зарегистрирована в Тернопольской области, а самая высокая — в Киеве.