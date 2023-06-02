Непогода в Киеве: гроза и сильный ветер обесточили часть районов города (видео)

Погода в Киеве 2 июня оказалась неожиданностью для многих жителей столицы Украины. В городе автомобили не могут свободно двигаться по дорогам, а в некоторых районах отсутствует электроснабжение.

В Киеве наблюдается значительное ухудшение погодных условий, поднялся сильный ветер. Видео 2 июня было опубликовано в соцсетях.

В результате урагана ветки деревьев оказались на тротуаре. На видео можно увидеть, что в городе автомобили не могут свободно двигаться по дорогам. Также под угрозой оказались линии электропередачи.

Погода в Киеве будет такой, вероятно, до конца дня. На сайте Укргидрометцентра предупреждали о грозе. Учитывая это, на территории украинской столицы был объявлен I (желтый) уровень опасности.

Гроза также ожидается в Киевской области западных областях Украины. В частности, ухудшение погоды прогнозируется в Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой областях и Волыни.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не приближаться к ним, не трогать металлическую входную дверь, а в случае сильного ветра – держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, а также не парковать рядом с ними машины. Это позволит уберечь себя от неожиданных ситуаций.

Бригады ДТЭК в Киевской области работают в усиленном режиме. Гроза спровоцировала частные отключения света на территории Святошинского, Оболонского и Подольского районов столицы. Также наблюдается негативная динамика в Бучанском и Фастовском районах Киевской области. Энергетики ДТЭК сообщили, что сейчас перешли в усиленный режим работы и работают круглосуточно, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды. Специалисты отметили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", – говорится в сообщении энергетиков.

Напомним, 25 мая молния попала в дом, а по суше пронесся смерч. Обильный дождь залил Одессу, а жители нескольких населенных пунктов области заметили стремительный вихрь.