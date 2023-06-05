Эксперты Profinvestment рассказали, как выбрать лучшую криптобиржу

Широкий выбор бирж криптовалют, работающих сегодня в индустрии, дает новичкам и опытным пользователям возможность подобрать платформу (или несколько) под свои потребности. Какие-то предлагают более низкие комиссии, какие-то — уникальный функционал, другие — выгодные возможности пассивного заработка и так далее.

Эксперты Profinvestment составили рейтинг лучших криптобирж и рассказали о факторах, которых учитываются при выборе. При составлении рейтинга учитывались описанные ниже факторы и личный опыт работы. Перечисленные площадки обеспечивают высокую ликвидность и безопасность, работают по несколько лет без серьезных нареканий. Рейтинг предназначен для ознакомления. Перед тем, как начинать работать с любой платформой, проведите собственное исследование.

Что учитывать при выборе биржи криптовалют

К основным факторам относятся:

Безопасность. Изучите информацию о платформе на предмет того, были ли у нее в прошлом проблемы с безопасностью или хакерские атаки. Вы должны быть уверены, что отправляете свою криптовалюту в надежное место. Отдельного внимания заслуживает такой показатель, как подтверждение резервов (PoR), наличие страхового фонда, способов защиты входа в аккаунт (2FA).

Объемы торгов и ликвидность. Активные торги на криптобирже означают, что вы сможете без проблем продать или купить нужные активы в любой момент.

Присутствие необходимых криптовалют в листинге и возможности для использования фиатных денег. Можно ли купить крипту с карты, есть ли p2p и т.д.

Качественная техподдержка. Она должна быть быстрой и вникать в проблему клиента, в идеале — отвечать на его родном языке.

Комиссии (как за торговлю, так и за ввод/вывод средств). Сборы за торговлю на всех биржах примерно одинаковые, но за пополнение и снятие могут существенно отличаться. Также следует обратить внимание на то, можно ли их снизить и какими способами.

Конечно, учитывать стоит только биржи, которые работают с вашей юрисдикции. Некоторые платформы нацелены только на определенные страны, некоторые не работают с резидентами стран под санкциями и т.д. Наконец, определенную роль при выборе играет удобство интерфейса и логичное расположение функциональных элементов.