Как "зерновой коридор": во Львове заговорили об открытии аэропорта

Местные власти уверяют, что все очень ждут открытие аэропорта. Предполагается, что он будет работать как гуманитарный коридор под контролем Евросоюза.

Международный аэропорт "Львов" могут частично открыть, он будет работать как гуманитарный коридор под контролем Евросоюза. Об этом заявил 7 июня глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в комментарии "Первому Западному".

Планы открытия аэропорта, по его словам, появились после подписания соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм "Соединение Европы".

"Что касается Львовщины, в рамках соглашения обсуждали увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе и возможное открытие аэропорта", — заметил чиновник.

Возможное открытие аэропорта, как указал Козицкий, это одна из вещей, которую все очень ждут.

Вопрос был поднят, и мы надеемся, что как "зерновой коридор" может быть открыт и гуманитарный коридор, обеспеченный Европейским Союзом", — добавил он.

Напомним, что в международном аэропорту "Жуляны" в Киеве нашли обломки одного из дронов, которые запускали российские военные.

А в России придумывают регламенты для закупки и установки специальных защитных механизмов в аэропортах. Это нужно для отражения возможных атак беспилотных летательных аппаратов.