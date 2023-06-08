Внука, который якобы пошел в ВСУ, нашли во дворе: дедушку подозревают в убийстве (фото)

Пожилой мужчина рассказывал соседям, что его родственник добровольно вступил в ряды защитников. На самом же деле, как выяснила полиция, он уже был застрелен из ружья и закопан возле дома.

84-летний мужчина убил своего 41-летнего внука из зарегистрированного ружья и пытался скрыть преступление. Жуткой историей поделилась пресс-служба главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители сообщили, что несколько дней назад жительница села Нерубайское заявила об исчезновении своего знакомого. Через сутки полиция установила, что дедушка, к которому пропавший заходил в гости, причастен к преступлению.

"В конце апреля между родственниками на почве неприязненных отношений возник словесный конфликт, в ходе которого дедушка схватил охотничье помповое ружье и дважды попал в голову внуку. Тот погиб от полученных ранений, а злоумышленник, чтобы скрыть содеянное, дождался вечера и закопал телу в яму, подготовленную для установки ветряной мельницы во дворе дома", — проинформировала пресс-служба.

Полицейские передали, что мужчина врал соседям о местонахождении жертвы, чтобы скрыть преступление. Он убеждал знакомых, что внук хотел служить в ВСУ и защищает страну. Во время обыска правоохранители обнаружили тело, оружие и другие вещественные доказательства.

"Под давлением неопровержимых улик фигурант в содеянном признался, его задержали в процессуальном порядке", — передала пресс-служба.

Следователи сообщили пожилому мужчине о подозрении в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В полиции заявили, что следствие продолжается.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Напомним, 6 июня вооруженный четырьмя пистолетами мужчина устроил стрельбу на выпускном в США. В результате инцидента погибли три человека. Представитель полиции сообщил, что злоумышленник знал одну из своих жертв.

Ранее, 5 июня, Главное управление Нацполиции в Киеве сообщило о задержании мужчины, который развращал несовершеннолетних и платил им деньги за это. Кроме того, как выяснило следствие, злоумышленник хранил детскую порнографию.