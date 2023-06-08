Rx.ua — універсальний довідник сучасного лікаря

Розвиток фармацевтичного ринку призводить до появи нових брендів, які, своєю чергою, займаються розробкою нових ліків та препаратів. Найчастіше в основі лежить конкретна активна речовина та подібних препаратів на ринку не так мало. Щоб відшукати оптимальний варіант, якраз і був створений проект під назвою Rx.ua.

Це довідник еквівалентності лікарських засобів, де підготовлено інформацію про велику кількість пропозицій фармацевтичного ринку. Його постійне оновлення дозволить усім бути в курсі подій щодо зміни інформації та появи нових препаратів. Вивчити довідник еквівалентності лікарських засобів найзручніше тут rx.ua, де є версія онлайн та можливість замовити паперовий довідник з доставкою по областях України. Цей інструмент стане чудовим помічником для сучасних лікарів та фармацевтів.

Поняття еквівалентності

Препарат, що випускається вперше на ринку з унікальною активною речовиною, є оригінальним. Усе, що випускається на його основі, називається генериками. Завдяки такому підходу і з'явилося поняття еквівалентності, коли різні за назвою препарати мають однакову дію, зберігаючи ефективність лікування.

Але препарати можуть мати різні добавки та форми випуску. Іноді прийом таблеток хворому не підходить, тому лікар призначає такий самий препарат, але в ампулах та під іншою назвою. У цей момент під час підбору препарат і допоможе довідник Rx.ua.

Переваги Rx.ua

Застосування довідника в режимі онлайн має кілька плюсів:

актуальність (оновлення інформації відбувається вже і зараз, що значно підвищує ефективність його застосування);

інформативність (по кожному препарату та діючій речовині є велика кількість корисної інформації);

зручність (наявність алфавіту і розділів зручно ділить дані, що виключає можливість знайти щось інше);

мобільність (довідник доступний з ПК, планшетів та смартфонів, немає необхідності встановлювати сторонні програми).

Зазвичай довідник застосовується лікарями, але він знадобиться фармацевтам і навіть учням медичних ВУЗів, щоб з перших років здобуття професії розуміти, що таке еквівалентність і які препарати існують на ринку. Також прості люди можуть звернутись по допомогу для пошуку дешевших аналогів, коли немає можливості оплатити певні види ліків.

На даний момент вартість довідника складає 450 грн. Це більш ніж доступна ціна за величезну кількість корисної інформації.