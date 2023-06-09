Присоединяйтесь к благотворительной инициативе от Укрзолото

С 6 июня мы все с ужасом наблюдаем новости с Херсонщины. Подрыв Каховской ГЭС – ужасающий теракт, который повлияет на жизнь миллионов людей. Это самая большая трагедия в Украине за последние десятилетия. Пока неизвестно, какие ожидать последствия для целого региона, но известно одно – нужно действовать.

Все украинцы объединились, чтобы помочь пострадавшим. Ювелирная сеть "Укрзолото" поддержала важную инициативу и сегодня перечислила в Благотворительный фонд Сергея Притулы 1 500 000 гривен. Эти средства будут направлены на закупку лодок, гидрокостюмов, насосов, станций очистки воды и всего необходимого, что больше всего нужно сейчас в борьбе с затопленными жилищами и улицами.

Через несколько недель спадет вода и возникнет новая проблема – восстановление Херсонщины. После столь масштабной трагедии оно требует много времени, ресурсов и совместных усилий. Понимая, что масштабы разрушений будут огромными, Укрзолото стремится приобщиться к восстановлению пострадавшего региона. Поэтому сеть запускает благотворительную акцию: с каждой продажи ювелирных изделий 100 гривен будут отчисляться на помощь. В период с 10 по 30 июня покупая любое украшение в сети, каждый может присоединиться к восстановлению Херсонского края. Все собранные средства Укрзолото перечислит Благотворительному фонду Сергея Притулы, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры пострадавших регионов и разрушенных домов.

Ювелирная сеть "Укрзолото" призывает всех поддержать инициативу, донатить даже небольшие суммы, помогать всем, кто в этом так нуждается. Украинцы – несокрушимые! Вместе мы победим.