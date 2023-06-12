В Польше трагически погиб 14-летний подросток из Украины, еще один в тяжелом состоянии

В результате ДТП с участием трех авто пострадали 5 человек, среди них два украинских подростка, которые ехали по дороге на велосипеде.

В Польше 11 июня на дороге в селе Баборово Шамотульского уезда (Великопольское воеводство) произошел трагический случай. Погиб 14-летний подросток из Украины, который катался на велосипеде. Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Так, двое подростков из Украины по дороге ехали на велосипеде. Автомобиль Passat врезался в заднюю часть автомобиля Seicento, притормозившего перед ребятами. После столкновения Seicento выбросило на встречную полосу, где он влетел в еще одно авто. А вот Passat по инерции въехал в подростков.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Всех их госпитализировали. В их числе и подростки из Украины. Через несколько часов в больнице один из подростков скончался от полученных травм, другой находится в тяжелом состоянии.

Полиция установила, что водитель автомобиля Passat был нетрезв. Его задержали. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства, приведшие к несчастью.

Напомним, что в Польше поезд сбил насмерть 18-летнего украинца, косившего траву неподалеку от железнодорожного пути.

Ранее в Польше таксист намеренно сбил и переехал велосипедиста из Украины. Апелляционный суд во Вроцлаве увеличил ему тюремный срок.