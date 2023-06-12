Общественность просит Президента Украины расследовать вопрос санкций против Parimatch, — австрийские СМИ

Петиция за пересмотр вопроса о введении санкций против компании Parimatch должна стать поводом для президента Зеленского отправить этот вопрос на повторное рассмотрение СНБО. Об этом говорится в сообщении ведущего австрийского информационного агентства АРА.

"Parimatch Group, основанная в Украине, борется с несправедливым, по ее мнению, наложением санкций в марте 2023 года. Не было дано никаких объяснений, почему были приняты эти меры. Сейчас собраны необходимые 25 000 подписей и направлена электронная петиция президенту Украины. В петиции содержится просьба провести расследование по поводу наложения санкций и их отмены. Подписанты теперь ждут реакции президента Владимира Зеленского: ведь согласно украинскому законодательству, только глава государства может инициировать дополнительную проверку Советом национальной безопасности и обороны и отменить незаконные санкции", — говорится в релизе австрийского агентства.

В материале приводится точка зрения компании Parimatch, где считают санкционный инструмент необходимым и эффективным средством принятия мер против физических или юридических лиц, которые вредят государству и представляют угрозу национальной безопасности.

"Однако из-за досадных ошибок, которые случаются при введении санкций, страдают даже лояльные компании. Например, компания Parimatch из-за санкций потеряла более тысячи сотрудников и десятки тысяч клиентов, тогда как бюджет Украины ежемесячно недополучает миллионы долларов в виде налогов. В частности, из-за санкций более 6 миллионов евро от клиентов Parimatch, которые находятся на замороженных счетах компании, не могут быть возвращены", — говорится в релизе.

Австрийское агентство АРА напоминает, что компания Parimatch была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны в марте 2023 года в списке с 120 физическими и 287 юридическими лицами, на которые наложены ограничения на 50 лет. При этом подчеркивается, что украинские правоохранительные органы не предоставили четкого обоснования санкций.

Так, связи с россией Parimatch отрицает, заявляя, что после начала войны она ушла из этой страны, отозвала свою франшизу, закрыла программное обеспечение и разорвала соглашения с российскими партнерами. В ответ на санкции компания опубликовала свою корпоративную структуру, из которой следует, что она не имеет связей с рф.

Также в сообщении АРА отмечается, что компания является лидером по уплате налогов: с момента получения лицензии в 2021 году Parimatch заплатила в общей сложности 25 миллионов евро налогов. И продолжала платить налоги даже после начала войны, когда другие участники рынка не осуществляли налоговых отчислений.

"Parimatch всегда занимала явно патриотическую, проукраинскую позицию и с начала войны поддержала украинские вооруженные силы на сумму около 14 миллионов евро", — говорится в релизе.

Австрийское агентство подчеркивает, что с момента введения санкций прошло два с половиной месяца, и Parimatch до сих пор не получила от Украины объяснений, на чем основаны обвинения. Поэтому сейчас свое решение должен принять президент Владимир Зеленский.

"Компания ожидает соответствующего ответа от президента на петицию, которую подписали 25 000 человек. Согласно закону, электронная петиция, адресованная президенту Украины, считается поданной, если в ее поддержку собрано не менее 25 000 подписей граждан в течение 90 дней после ее публикации", — резюмируется в сообщении АРА.