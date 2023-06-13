В США, спасая людей, погиб 19-летний украинец: подробности трагедии

Михаил находился на пляже, когда заметил троих тонувших людей. Поскольку на берегу не было спасателей, он решил помочь пострадавшим.

В США трагически погиб 19-летний украинец Михаил Мирошниченко родом из города Дружковка Донецкой области. О гибели парня сообщает издание "Дружковка на ладонях".

Инцидент произошел на прошлой неделе в районе города Джексонвилль в штате Флорида. По данным местной полиции, Михаил вечером отправился на пляж Атлантического океана. Там он заметил трех тонувших незнакомых людей. В это время на пляже не было спасателей, поэтому Михаил бросился на помощь.

Компанию удалось спасти, но украинца течением отбросило в океан. Выплыть в безопасное место парень не смог и утонул.

Михаил Мирошниченко воспитывался в многодетной семье. У него остались 6 братьев и сестер, а также родители.

Напомним, что в Польше трагически погиб 14-летний подросток, катавшийся с другом на велосипеде. Его и его товарища сбило авто, попавшее в ДТП.

Ранее сообщалось, что в Польше поезд сбил 18-летнего украинца, косящего траву возле железнодорожного пути. Он получил тяжелые травмы внутренних органов и головы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.