Нацистские шлемы и остатки церкви: самые яркие находки на дне Каховского водохранилища (фото, видео)

Великий Луг открывает тайны. В селе Покровское на дне Каховского водохранилища обнаружили останки Покровской Сечевой церкви, вблизи локации, где существовала Новая Сечь.

Подрыв плотины Каховского водохранилища спровоцировать катастрофу, повлиявшую на окружающую среду. Впоследствии на дне водоема начали находить артефакты разных эпох. Фокус узнал, какие находки видели украинцы.

В районе Никополя обнаружили шлемы Вермахта. Также встречались пистоли казачьих времен. Подходящие фото в Telegram показал блоггер Денис Казанский.

Падение уровня воды в Днепре в связи с уничтожением российскими захватчиками плотины открыло новые тайны существования Хортицы. Обнаружили остатки деревянных мостов 1944, которые были под водой более 70 лет. В Facebook Национального заповедника "Хортица" показали современные фото локации и фотографии середины ХХ века.

Временные конструкции просуществовали целых 9 лет. За это время удалось восстановить ДнепроГЭС. Советские строители тогда затопили десятки украинских сел и территорию, которую называли Великим Лугом. Эта территория, основу которой составляли поймы и луга, известна существованием Томаковской, Базавлуцкой, Чертомлыкской и Новой Сечи и других. Только после возобновления коммуникаций мосты были демонтированы. В насыпных дамбах южной части Хортицы можно увидеть подтверждение.

На территории села Покровское, как информирует Nikopol News, были найдены останки Покровской Сечевой церкви. В этой локации функционировала Новая Сечь в 1734–1775 годах. На Паланке размещались дома кошевого атамана и сечевой старшины, а также соборная Сечевая церковь Покрова Божией Матери.

Напомним, 12 июня в ОК "Юг" призвали украинцев не собирать мусор с моря. К берегу может прибивать якорные российские мины, мины-лепестки, которые очень опасны и коварны, ведь взрываются при малейшем прикосновении. Также в остатках бытовых предметов, разнообразных конструкциях могут быть опасные предметы, снесенные с российских полевых складов боекомплектов, позиций и оборонных полос, организованных захватчиками на Левом берегу Днепра.